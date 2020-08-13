謝金河建議大立光分割股票 金管會：公司自決 無法主控

財信傳媒董事長謝金河今（13）日在臉書分享貼文，指自己一位朋友買進大立光（3008）股票，因少算一個零，買10張要近4000萬元，差點違約交割，只好到處調錢。藉此點出大立光或許可考慮如何放大股本，讓股價更親民。證期局官員表示，大立光股票要不要分割是由公司自決事項，金管會無法主控，年輕人若想投資高價股，可選擇10月26日即將開放的盤中零股交易。

證期局官員表示，證期局2013年修正股務處理準則，股票的每股面額不再以10元為限，放寬股價可分割多元化方式，以增加買賣彈性，但是面額多少，要不要分割是公司自治事項，由董事會自行決議是否變更，牽涉上市櫃要依證交所與櫃買作業程序，目前僅2家有做面額變更，分別是長華科技（6548）與長華 （8070）。據了解，大立光自修法至今都沒有意願分割股票。至於大立光股價過高問題，證期局官員說，10月26日盤中零股交易，可以解決年輕人不易投資高價股的問題，金管會能主控的是推動盤中零股交易制度的施行。

謝金河今天在臉書上說，前不久，一個朋友在股市收盤前一分鐘，敲進10張大立光的股票，營業員還特別確認是10張？這位朋友很堅定的說是！收盤後問題來了，他以為10張大立光是400萬元，結果是少算一個零，這下子只好到處調錢解決眼前交割的問題。

他指出，大立光接近4,000元股價，對多數小額投資人來說，實在很吃力，也許今年大立光營運遇瓶頸，似乎到了尋找新定位的關鍵時刻。最近在美國股市流行的股票分割遊戲，從蘋果到特斯拉一宣布分割，股價都造成大漲，也許大立光也可以想想如何把股本變大，讓股價變得親民一些。