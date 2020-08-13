德意志證券17日撤台 4年來第二家外資券商出走
金管會今宣布，核准德意志證券台北分公司終止營業，最後營業日為8月17日。這是繼2016年1月巴克萊證券撤台後，再次有外資券商撤台。
金管會證期局今表示，德意志銀行集團德國總部去年7月就已經對外發布集團組織重整計劃，將專注於銀行業務，全面裁撤全球證券交易業務，在當時德意志就有來跟金管會說明可能將裁撤台北分公司，今年7月中正式提出申請，金管會近期核准，並且訂定最後營業日為8月17日。
證期局指出，德意志證券台北分公司目前僅辦理證券及期貨經紀業務，該公司去年證券及期貨業務市占率分別為0.18%及0.12%，於14家外資證券商中排名第13名，且已協助現有客戶轉移至國內其他業者，目前德意志證券職員約12人，已轉職到其他關係企業或資遣，終止營業對國內證券期貨業影響尚不重大。
根據證期局統計，外資券商去年的經紀業務量佔國內整體經紀業務量的24%，目前外資券商前5大美林、瑞士信貸、摩根士丹利、摩根大通、瑞銀。
金管會強調，外資券商在台仍持續經營成長，為營造穩健金融市場與友善金融環境，吸引國際資金來臺投資及進行財富管理，近年來積極開放多元金融商品與投資管道、拓展金融機構業務範疇以提供優質服務及推動各項重要政策，並持續鼓勵國際金融機構深耕台灣。
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