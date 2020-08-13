德意志證券17日撤台 4年來第二家外資券商出走

集保結算所深耕基金產業十餘年，面對瞬息萬變的市場，除持續秉持以金融創新促進數位轉型，並以數位化的思維，從客戶角度解決問題並創造價值外，為進一步促進基金產業發展，集保結算所首次攜手基富通證券等基金銷售業者，以多年打造的基金市場後台系統為堅實基礎，成功彙整「基金資訊觀測站」的龐大境內外基金相關資料，並以連線數位方式開始提供基金銷售機構數據加值服務，此舉象徵集保結算所向「Data Company」的身分在市場又跨出了重要一步。

2020-08-13 09:20