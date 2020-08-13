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4年來第二家外資券商出走！金管會：德意志證券8月17日終止營業

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
香港商德意志證券亞洲台北分公司將撤出台灣。 路透
香港商德意志證券亞洲台北分公司將撤出台灣。 路透

繼2016年巴克萊證券離台後，金管會今（13）日再宣布同意香港商德意志證券亞洲台北分公司申報終止營業案，最後營業日將為2020年8月17日。離台後國內外資證券商將只剩13家，經紀業務占整體券商市占率約24%。

證期局說，德意志證券於民國90年在台設立分公司，至今已在台將近10年，官員表示表示，德意志之前已資遣7位員工，尚有12位員工將協助轉任其他同集團其他公司，德意志在台灣同集團尚有德意志銀行。

金管會表示，德意志銀行集團德國總部(DeutscheBank)於2019年7月對外發布集團組織重整計劃，將專注於銀行業務，並全面裁撤全球證券交易業務。德意志證券台北分公司目前僅辦理證券及期貨經紀業務，配合集團規畫,爱申請終止營業。

德意志證券台北分公司主要經營證券及期貨經紀，該公司2019年證券及期貨業務市占率分別為0.18%及0.12%，於14家外資證券商中排名第13名，該公司業已協助現有客戶轉移至國內其他業者，該公司終止營業，對國內證券期貨業影響尚不重大。

金管會統計外資券商2020年上半年經紀業務量，較2019上半年整體增加46%，顯示外資證券商在台經營穩定成長；金管會為營造穩健金融市場與友善金融環境，吸引國際資金來台投資及進行財富管理，近年來積極開放多元金融商品與投資管道、拓展。金融機構業務範疇以提供優質服務及推動各項重要政策，並持續鼓勵國際金融機構深耕台灣。

金管會 期貨 外資

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