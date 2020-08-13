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新鮮人看過來！初入社會理財第一步 專家建議你這麼做

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
國泰世華銀行建議，新鮮人理財首要應「建立安全感」。 示意圖／ingimage
國泰世華銀行建議，新鮮人理財首要應「建立安全感」。 示意圖／ingimage

新鮮人理財的第一步，國泰世華銀行表示首要應「建立安全感」，先存到3-6個月的生活費，確保生活無虞後，再開始第二階段目標。第二步則是善用自動轉帳功能，定期定額將每月薪資的1/4或1/3轉入理財專戶，累積足夠的本金後，談論投資報酬率才會有實質意義。

當上述兩個步驟達成後，就可以開始定期定額投資基金，讓養成計畫進入成長期。針對波動承受度較低的職場新鮮人，國泰世華銀行建議，初期可以先選擇股債平衡型的基金或多元資產類型的基金，這類型基金投資標的分布在全球不同區域和多種商品，有助於分散風險，是較適合入門的投資選項。

國泰世華銀行提醒初入職場的新鮮人，不妨趁著開立薪轉戶時，另外開立一個理財專戶，透過三步驟無痛啟動「小金庫養成計畫」，穩步朝著第一桶金的目標邁進。

國泰世華銀行指出，景氣難免有高低循環，但對新鮮人來說，「時間」就是最大的優勢，規律且不間斷的扣款，運用時間的複利充實小金庫，就無需擔心是扣在高點還是低點。若有額外的獎金或紅包，則可以單筆申購較為積極的股票型基金，並設定10-20%的停利停損點，作為達成第一桶金的加速器。

為幫助新鮮人快速入門，無痛克服常見的理財魔王關卡，例如: 聽說每個月都配息就以為是保本、看到報酬率變負值就焦慮不已等，國泰世華銀行特別為投資新手推出《輕巧投資網》，從開戶到基金申購一步步詳細解說，召集專家透過淺白文字和豐富圖解，幫助新手快速理解配息規則，學會設定停利停損點等，降低投資新手的不安全感。

此外，國泰世華銀行亦推出線上試算工具，新鮮人可自行輸入目標金額、預計達成時間和可承受的投資風險，即可推算出專屬的基金投資組合建議。舉例來說，若新鮮人以100萬做為第一桶金的目標，並選擇穩健型基金商品，假設預期報酬率為7%，平均每個月僅需投入6000元，就有機會在投入職場後的10年內輕鬆達標。

國泰世華銀行特別提醒，雖說投資需要長期的紀律，但市場瞬息萬變，投資理財就如同職場一樣難免會卡關，新鮮人只要能持續累積本金，不斷累積自己的經驗值與防禦力，即便遇上市場大起大落也無需慌張，唯有透過長時間以利滾利，才有機會享受複利的甜美果實。

國泰世華 華銀 職場 新鮮人

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