領先業界！永豐金證券線上線下開戶全面無紙化

迎接數位改造，落實綠色營運，永豐金證券宣布導入開戶契約書E化系統，永豐金證券總經理江偉源表示，整合線上開戶進件，及後端徵審作業表單電子化，並完成建立串接戶政、洗錢防制黑名單等系統，預計今(2020)年9月底全省47家分公司全部完成導入，領先業界正式邁入線上線下開戶全面無紙化、徵審自動化、簽核作業行動化的數位券商新里程。

江偉源表示，線上線下開戶全面無紙化的工程包括兩大部份，前端以開戶契約書e化為主軸，從臨櫃到外開都採用電子式開戶；而另一面的後端工程囊括客戶徵審自動化、內部表單無紙化、主管簽核行動化，不僅每年節省數百萬的印刷費用，在流程效率上大幅提升25-40％，並降低人工作業的風險，在人力資源以及營運流程均獲得更效率的安排規劃，提升營運品質、落實綠色營運及提高客戶滿意度。

券商傳統開戶客戶需要簽核填寫多次文件，在作業流程及人力耗費上形成負擔，永豐金證券表示，開戶契約書e化系統從2018年開始規劃，於去年12月率先於3家種子分公司上線，已完成包括證券帳戶、複委託帳戶及財管信託三大種帳戶，含臨櫃辦理及業務人員外開服務，均直接以平板填寫資料及拍攝雙證件，多項帳戶僅須填寫一次資料，徹底解決傳統多次重覆填寫的繁複，開戶契約書改以電子方式交付給客戶。

永豐金證券表示，除了優化客戶端介面，內部徵審也全面電子化，整合臨櫃、外開戶及線上開戶徵審作業，並自動化串接包括戶政、家事法庭、證交所違約查詢、洗錢防制黑名單等重要外部系統，提供徵審人員以電子表單就可以快速正確完成客戶徵信作業；此外，並結合行動裝置管理作業，覆核人員可進行行動簽核。

永豐金證券積極推動數位化工程，數位化表現已大幅領先同業，今年以來持續展現多項創新成果，從年初推出「大戶投」首創業界數位開戶綁定交割帳戶，引爆年輕族群青睞；緊接著推出「豐存股」平台，打造台美股市雙幣別雙市場紀律性定期存股；而在營運作業流程中，繼導入流程機器人RPA之後，再推動線上線下開戶全面E化，數位化再造持續繳出亮眼成果。