銀行主管看好台股、新台幣走強 憂8大變數

金融研訓院今發布7月最新BEI(銀行高階主管指數)報告，其中銀行高階主管對台股中長線持續維持看好，也帶動新台幣匯率持續維持極強的看升走勢，但仍擔憂後續8大國內外變數，恐會衝擊銀行業經營。

金融研訓院表示，7月最新BEI綜合指數分數為52.8，較6月指數52.1上升1.34%；其中BEI經營指數分數為50.6，雖維持50以上，但走勢相對疲弱不如預期，較6月指數51.1微幅下降0.98%；BEI市場面指數分數為62.8，較6月指數56.9上升10.37%，由於市場面指數大幅上升，帶動BEI綜合指數小幅上揚維持在50之上。

報告中指出，央行三月降息以來未有再次降息動作，銀行高階主管認為國內利率持續下跌力道已減緩，看法逐漸止穩。股市方面，國內疫情控制相較其他國家良好，政經情勢相對穩定，吸引國際資金湧入，加上佔台灣出口總額比例四成以上的資訊通信及電子零組件二大類產品出口上半年表現亮麗，以及台商資金持續回流效應，銀行高階主管對台股中長線持續維持看好，帶動匯率亦持續維持極強的看升走勢。股市效應亦帶動未來三個月房市分項指數分數連續第三個月回升並維持50以上表現。

經營面部分，銀行高階主管預測海外業務未來3個月可望逐漸回溫，國內經營方面重點主要仍觀察放款業務的「量」、「價」表現，政府大力推動紓困方案，預計金管會及央行將持續推動中小企業紓困低利貸款，國銀放款將呈現「量先價行」的趨勢，如央行今年維持政策利率水準，第三季存放款利差預估有機會維持在1.2%左右，整體利息收入在價穩量增情形之下可望將逐步回溫。手續費及佣金收入預估下半年觀察重點為財產信託及基金保管二大類業務表現，可望在保險商品手續費收入大幅減少的情形之下，成為手續費類業務的獲利主動能。

但銀行高階主管認為後續仍須擔憂8大國內外變數，恐衝擊銀行業經營，國際上包含：新冠病毒疫情控制情形對全球經濟影響；油價動盪對全球經濟的衝擊；全球主要國家實施寬鬆貨幣政策對金融市場影響；全球主要國家因應疫情實施各項紓困政策對經濟影響；美國與中國大陸貿易及科技爭端之後續發展；「港版國安法」草案通過，對世界經貿影響

國內部分，主要包含金管會加強保險產品管理對國內銀行財富管理業務的影響，與國內三家純網銀陸續開業對傳統銀行的影響。