公平待客評核 新安產連二年績優

新安東京海上產險向來以堅持「顧客至上」為服務理念，落實公平待客原則，昨（12）日獲金融監督管理委員會主委黃天牧親自表揚，為產險業連續二年獲評選排名前20%的績優代表。

為落實保護金融消費者權益，新安東京海上產險透過董事會的政策及督導，由上而下將公平待客原則內化為公司企業核心文化，致力弭平與消費者間的認知落差，具體展現在用心傾聽客戶聲音、公平合理與友善對待每一位客戶、降低爭議申訴機率上，深受客戶、主管機關等各界肯定。

金管會「109年保險業公平待客原則評核」表揚典禮，新安東京海上產險總經理林榮泰除出席代表受獎外，亦向與會人士分享公平待客原則落實經驗，由董事會制定公司政策、監督執行策略，並依實際情況動態調整；尤其重視客戶的聲音，提供0800客服專線、官網留言平台、官方FB、LINE@官方帳號等多元管道傾聽客戶聲音，並於第一時間立即處理回報客戶、定期追蹤且提報管理階層參考掌握，同時針對客訴案件，設立專責、專人、專案確保處理流程完善，所有申訴案件皆落實逐案、逐層且全面的檢視，並落實檢討追蹤機制。

另外，公司內部鼓勵同仁以「提供客戶更公平完善的服務」為出發，主動發掘日常執行業務時所遭遇到的各項問題及困難，同時檢視自身職掌業務相關規範或作業流程，以達到精進服務之目的，讓公司各商品及服務能切合且落實公平待客原則，建立以「公平待客」為核心的企業文化，提升員工對金融消費者保護的重視與認知。

展望未來，新安東京海上產險將持續秉持以「公平待客」為企業核心文化，信守對客戶承諾，獲取客戶的信賴，且以保護弱勢客群的首要工作，同時，堅持誠信經營，深化落實監督及持續精進服務，並提供消費者有溫度的保險服務，成為客戶首選最信賴的產險公司。