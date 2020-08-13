快訊

政院拍板！18歲「完全成年」 可自辦手機、租屋、結婚

MLB／林子偉敲本季第三安 紅襪反撲未果不敵光芒

公平待客評核 新安產連二年績優

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

新安東京海上產險向來以堅持「顧客至上」為服務理念，落實公平待客原則，昨（12）日獲金融監督管理委員會主委黃天牧親自表揚，為產險業連續二年獲評選排名前20%的績優代表。

為落實保護金融消費者權益，新安東京海上產險透過董事會的政策及督導，由上而下將公平待客原則內化為公司企業核心文化，致力弭平與消費者間的認知落差，具體展現在用心傾聽客戶聲音、公平合理與友善對待每一位客戶、降低爭議申訴機率上，深受客戶、主管機關等各界肯定。

金管會「109年保險業公平待客原則評核」表揚典禮，新安東京海上產險總經理林榮泰除出席代表受獎外，亦向與會人士分享公平待客原則落實經驗，由董事會制定公司政策、監督執行策略，並依實際情況動態調整；尤其重視客戶的聲音，提供0800客服專線、官網留言平台、官方FB、LINE@官方帳號等多元管道傾聽客戶聲音，並於第一時間立即處理回報客戶、定期追蹤且提報管理階層參考掌握，同時針對客訴案件，設立專責、專人、專案確保處理流程完善，所有申訴案件皆落實逐案、逐層且全面的檢視，並落實檢討追蹤機制。

另外，公司內部鼓勵同仁以「提供客戶更公平完善的服務」為出發，主動發掘日常執行業務時所遭遇到的各項問題及困難，同時檢視自身職掌業務相關規範或作業流程，以達到精進服務之目的，讓公司各商品及服務能切合且落實公平待客原則，建立以「公平待客」為核心的企業文化，提升員工對金融消費者保護的重視與認知。

展望未來，新安東京海上產險將持續秉持以「公平待客」為企業核心文化，信守對客戶承諾，獲取客戶的信賴，且以保護弱勢客群的首要工作，同時，堅持誠信經營，深化落實監督及持續精進服務，並提供消費者有溫度的保險服務，成為客戶首選最信賴的產險公司。

產險 東京 保險 金管會

延伸閱讀

金管會：台新資本強度 要看到2026

保險業未公平待客 將挨罰

黃天牧以直布羅陀巨石精神 勉勵保險業公平待客

台新金併保德信關鍵在彰銀 黃天牧：增資至少看到2026年

相關新聞

新台幣午盤升值1.3角 暫收29.41元

新台幣今（13）日以29.52元兌1美元開出，較昨天收盤價升值2分。中午以29.41暫收，升值1.3角。台北外匯市場上午成交4.35億美元。

外媒：查廠商套利炒匯 央行專案金檢外銀

新台幣登上今年「最強亞幣」寶座，竟激起廠商投機大玩「套利」交易。路透昨報導，我國中央銀行發現近來有大型糧食進口商透過五家...

中信大陸分行ROE 首次超越香港

無懼新冠肺炎疫情，中信金控（2891）核心子公司中國信託銀行在大陸的四家分行，今年上半年稅後純益共約新台幣10億元，跟去年全年獲利差...

壽險業待客常見五缺失 驚見銀行帳戶被扣繳陌生人保費

金管會保險局組長蔡火炎報告時指出，壽險業常見公平待客五大缺失，一是業務人員未確實填寫業報書；二、核保未確認保費來源是否屬實、三是未善盡商品或服務適合度原則；四是未落實親晤親簽，五是未保全審核作業程序。

集保結算所 提供業界基金資訊觀測站數位資料服務

集保結算所深耕基金產業十餘年，面對瞬息萬變的市場，除持續秉持以金融創新促進數位轉型，並以數位化的思維，從客戶角度解決問題並創造價值外，為進一步促進基金產業發展，集保結算所首次攜手基富通證券等基金銷售業者，以多年打造的基金市場後台系統為堅實基礎，成功彙整「基金資訊觀測站」的龐大境內外基金相關資料，並以連線數位方式開始提供基金銷售機構數據加值服務，此舉象徵集保結算所向「Data Company」的身分在市場又跨出了重要一步。

退休每月5萬才夠？理財3招 別窮得只剩房子

如其來的新冠肺炎疫情，也可能影響許多人的退休理財計畫，根據投信調查，民眾已接受延後退休概念，更多人預定退休年齡突破六十歲大關，而根據勞動部歷年公布的調查顯示，國人規畫退休年齡平均則在五十九至六十一歲之間，退休後生活費用來源前三名分別為儲蓄、新制勞工退休金及勞保老年給付。

2020保險趨勢大調查

今年7月開始保險市場多項新制上路，醫療險與儲蓄險因此應聲喊漲，而健保財務危機與日俱增，政府也考慮取消健保重大傷病部分補助...

炒匯甚囂塵上 楊金龍督軍密集開會

新台幣匯率今年以來表現強勁，外傳央行盯上疑似「假避險、真套利」的大額ＤＦ（遠期外匯）交易，對數家外資銀行大規模專案金融檢...

統一發債 金額上看150億

統一董事會昨（12）日決議，將發行無擔保普通公司債，發行總額不超過150億元，並視市場狀況分次發行，這也是統一有史以來，...

央行看NDF 易淪為投機工具

什麼是中央銀行前總裁彭淮南擋了一輩子的金融商品？答案就是昨（12）日在國內金融市場掀起風暴的NDF（無本金交割遠期外匯）...

強化貸後控管 中信銀對海外分支祭三措施

中國信託商業銀行新加坡分行近年頻傳踩雷，中信金控發言人暨資深副總邱雅玲昨（12）日首次在法說會上，主動談到這項法人關心的...

金管會：台新資本強度 要看到2026

台新金11日宣布擬併購保德信國際人壽，能否成功關鍵恐怕會是台新金能處分多少彰銀持股。

熱門新聞

這個金融商品 彭淮南擋了一輩子

藝fun券2.0預計60萬份600元 中籤率9%八月底發行

對岸衝刺半導體 台積百人部隊遭挖角

和碩、鎧勝停牌…兩個揣測

假MIT口罩多 海關連2天抓到逾13萬片

傳大型廠商「套利」新台幣 央行大動作金檢外銀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。