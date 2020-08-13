研訓院調查：銀行業息收可望逐步回溫
台灣金融研訓院今（13）日發布我國銀行高階主管指數（BEI）調查，預估銀行業海外業務、整體利息收入，可望逐漸回溫。
金融研訓院指出，銀行高階主管預測海外業務未來三個月可望逐漸回溫，國內經營方面重點主要仍觀察放款業務的量、價表現。
政府大力推動紓困方案，預計金管會及央行將持續推動中小企業紓困低利貸款，國銀放款將呈現量先價行的趨勢。
如果央行今年維持政策利率水準，第3季存放款利差預估有機會維持在1.2%左右，整體利息收入在價穩量增情形之下可望將逐步回溫。
手續費及佣金收入方面，預估下半年觀察重點為，財產信託及基金保管二大類業務表現，可望在保險商品手續費收入大幅減少的情形之下，成為手續費類業務的獲利主動能。
中央銀行今年3月降息以來未有再次降息動作，銀行高階主管亦認為國內利率持續下跌力道已減緩，看法逐漸止穩，分項指數分數較上月大幅上升。
股市方面，國內疫情控制相較其他國家良好，政經情勢相對穩定，吸引國際資金湧入，加上占台灣出口總額比率四成以上的資訊通信及電子零組件二大類產品出口上半年表現亮麗，以及台商資金持續回流效應，銀行高階主管對台股中長線持續維持看好，帶動匯率亦持續維持極強的看升走勢。
股市效應亦帶動未來三個月房市分項指數分數連續第三個月回升，並維持50以上表現。
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