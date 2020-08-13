外媒：查廠商套利炒匯 央行專案金檢外銀

新台幣登上今年「最強亞幣」寶座，竟激起廠商投機大玩「套利」交易。路透昨報導，我國中央銀行發現近來有大型糧食進口商透過五家外商銀行進行DF（遠期外匯）交易，因避險金額龐大，七月底在針對部分銀行進行專案金檢後，發現情況似不單純，上周已擴大金檢範圍，並將做出相應處分。央行則未對上述消息予以置評。

未被金檢的匯銀人士指出，央行可能是懷疑有人利用遠期外匯從事非實質交易，但若業者能提出單據，其實很難說是「炒匯」。不過市場好奇，若央行抓到證據「開鍘」，龐大的美元空單部位恐需回補，是否帶動台幣貶值，值得留意後續發展。

路透報導，金檢結果發現廠商均有提供交易單據等文件，但是否有實質交易仍待深入調查。

為進一步了解相關細節，央行周一、周二下午分別邀集兩家及三家外商銀行主管「喝咖啡」，直接面對面溝通。

路透報導指出，這次事發主因是大型糧商透過涵蓋了美系、歐系及亞系等外商銀行進行DF交易，因避險金額龐大約八十億美元，央行七月底已發現情況似不單純，上周金檢團隊更由外匯局和金檢處多位襄理親自領軍，可謂「陣容龐大」。

外匯市場交易人士解釋，因市場大多看升台幣，境內與境外美元市場價差拉大，造成廠商透過境外NDF（無本金交割遠期外匯）與境內遠匯進行套利，「由於金額超乎想像，央行這次行動主要是殺雞儆猴，最後應該會開鍘」。

雖然台灣境內目前沒有開放NDF交易，但交易人士指出，廠商如果有能力還是可以透過外商銀行的海外分行進行NDF交易；至於DF交易，依規定廠商在進行交易時，必須提供給銀行實質的交易單據等以供證明。