黃天牧以直布羅陀巨石精神 勉勵保險業公平待客

保德信人壽昨日正式宣布賣給台新金控（2887），金管會主委黃天牧今（12）日參與第二屆保險業公平待客表揚典禮時，以保德信「直布羅陀巨石」精神，勉勵保險業扮演保戶安心堅石，重視公平待客有六大方向尚需努力。他說「好道德帶來好生意，期許保險業成為溫暖高尚的行業，自尊才能受人尊重」。同時保險局也建議明年開始除了表揚好公司外，也將公布排名倒數20%的「後段班壞學生」並祭出懲罰。

保德信人壽昨天正式宣布賣給台新金控，同時透露台灣區保德信人壽總經理麥尚恩（Sean McLaughlin）將回美國母公司，麥尚恩今仍出席金管會的會議，金管會主委黃天牧在會議最後致詞時直接點名稱讚麥尚恩「慎始敬終 」，公司都賣了還來了解公平待客，兩人在會後也相互用英文道謝並笑著道別。

黃天牧也說保德信是他相當尊重的一家外商保險，不僅1875年創立當初命名「The Widows and Orphans Friendly Society」（寡婦與孤兒的友善協會） 以及挨戶招攬藍領階級工人等，創始目的是要讓基層民眾當發生意外時可以得到保險，提醒在場國內保險公司高層，必須莫忘初衷，做保險目的就是要提供民眾保障，把保險當成一個「Mission」(使命)而不是一個「Job」(工作)，同時他提及保德信人壽的商標是來自直布羅陀巨石，他希望藉此勉勵保險公司做民眾安心與堅實的後盾。

黃天牧致詞說，雖然保險業一向是金融評議中心申訴件數最多金融機構，但是主要是因為保險業原本要處理理賠的件數就多，一年高達1.3兆件，全民健保也不過才6、7,000件。保險業在金融安定網上扮演相當重要角色。保險業在低利環境、主管機關監理要求與消費者的期待下，在公平待客上雖然有進步，但未來還有努力的空間，包括六大面向，一是納入公司文化與治理。二是產品設計符合保戶需求。三是銷售承保理賠提供完整清楚資訊。四是招攬核保業務員即時提供專業適合建議；提供服務承諾是否與當初一致；六是保全理賠申訴滿足客戶期待還尚需改進。他認為「保險是一個溫暖且神聖高尚的工作，但要自尊才能人尊。」

保險局長施瓊華也表示，已建議明年6月揭露公平待客評分後20％的保險公司名稱，即壽險4家、產險4家，這八家公司除了申請新業務時會被納入考量、並可能被加強金檢頻率，更重要的是希望藉由公布周知的壓力督促他們改善，最快今年底前決定是否公布。