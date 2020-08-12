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台新金併保德信關鍵在彰銀 黃天牧：增資至少看到2026年

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

台新金11日宣布擬併購保德信人壽，能否成功關鍵恐怕在彰銀！若依公司說法只處分3%，增資強度恐怕遠遠不夠。金管會主委黃天牧今（12）日在保險業公平待客評核表揚會受訪時表示，買家的資本強度不只看現在，最少要長期承諾到2026年，撐過有「保險業大魔王」之稱的IFRS17與國際清償能力ICS二大國際標準，將來要處分多少彰銀持股，將是市場最關注的焦點。

黃天牧說這個交易未來需要的資金，保險局會要求它針對增資能力，應該要提出完整的規畫。至於涉及處分多少彰銀持股？或是若已沒有再持有彰銀意願，基於沒有併購考量，是不是應該也要處分其他持股等外界關切的問題？黃天牧說，金管會將看完台新的完整規畫報告後再一併審查。

保險局長施瓊華會後也表示，雖然保德信人壽一向以銷售保障型商品為主，因應IFRS17會計準則上路，之前已請其做過負債公允假設試算，不需要增提太多準備金，但是國際保險監理官協會（IAIS）已於去年11月阿布達比年會通過ICS2.0版，明年公布「折現率」技術文件尚未公布，缺多少資金恐怕需要再精算。

此外，施瓊華也說，買家台新金買了之後也可能更改它的營業模式，依據不同的模式需要的準備金也不同，要去精算預估提出幾年的營業計畫，去推估所需要的資金狀況，及找到多少錢來挹注資本。「若台新想做銀行保險這一塊，需要的資金強度就需更多」，台新對外表示接手後最多只需要再增資50億元，利率上升還要再付給保德信35億元，施瓊華說這些都要一併列入考核。至於未來的總經理及董事會新成員人選，也要一併交保險局作專業資格的審查。這個案子依行政程序二個月內一定要走完，通過時間完全看給的資料夠不夠、需不需補件，但「審查很快，應該不用二個月時間」。

黃天牧今天稍早受訪時說，台新金目前還沒有送件，要過保險局五大原則及銀行局投資規定。他強調「一切都是按照現成的規定，不會為了個案創造新的規定」。他將以「平常心看態。」施瓊華表示，台新金與保德信人壽買賣雙方都需要同步向保險局提出申請，依據五大原則包括保戶權益、員工權益、長期承諾、專業能力與增資能力來審核。

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