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這個金融商品 彭淮南擋了一輩子

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這個金融商品 彭淮南擋了一輩子

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
中央銀行前總裁彭淮南曾表示，新台幣NDF是炒匯投機客最好的武器，為維持金融穩定，「我任內都不會開放」。 報系資料照片
中央銀行前總裁彭淮南曾表示，新台幣NDF是炒匯投機客最好的武器，為維持金融穩定，「我任內都不會開放」。 報系資料照片

什麼是中央銀行前總裁彭淮南擋了一輩子的金融商品？答案就是今（12）日在國內金融市場掀起風暴的NDF（無本金交割遠期外匯）。2017年10月，彭淮南在立法院業務報告時表示，新台幣NDF是炒匯投機客最好的武器，為維持金融穩定，「我任內都不會開放」。

央行眼中，廠商或銀行執行NDF交易，常常是「假避險、真炒匯」。央行報告指出，客戶辦理新台幣NDF成本較選擇權低，NDF易淪為投機工具，造成新台幣匯率大幅波動。舉例而言，當投機客大量賣出新台幣NDF時，買入NDF的銀行為規避匯率風險，必須於國內匯市拋售等額的美元，造成新台幣大幅升值。

央行表示，1997年7月爆發亞洲金融風暴後，國外投機客經常在亞洲市場炒作NDF，也經由我國原先開放的管道炒作新台幣NDF，曾經一日搶購數億美元之多，導致新台幣匯率大幅貶值。因此，1998年5月，央行禁止國內法人在國內銀行承作新台幣NDF交易，此一政策，讓台灣在亞洲金融風暴裡全身而退，未因國際投資客狙擊而受到重傷。

央行曾在報告裡指出，央行在亞洲金融危機期間，為國內金融穩定所推出的措施，不僅在當時不受外國投資人的歡迎，甚至還遭到國內媒體指責「開自由化倒車」的抨擊。然而，台灣這艘小船能在國際金融市場的驚濤駭浪中安然渡過，成功的經驗足以說明部分國內人士的批評與事實不符。

新台幣 央行 台幣匯率 彭淮南

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