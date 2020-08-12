傳大型廠商「套利」新台幣 央行大動作金檢外銀

新台幣登上今年「最強亞幣」寶座，竟激起廠商投機心態，大玩「套利」交易。外電報導，近期有大型廠商透過遠期外匯交易進行套利，且交易金額逼近80億美元巨量，為杜絕歪風，中央銀行不僅對外商銀行祭出大規模專案金檢，甚至還約外銀來行「喝咖啡」，一旦查有不法，不排除將進行處分。

受到外資大賣台股、股價指數重挫影響，新台幣今日實質成交價趨貶，外資偏向匯出，出口商則是大舉拋匯，雙方上演「你丟我撿」的對作戲碼，終場在中央銀行尾盤調節下貶值0.9分，收29.54元，總成交量11.44億美元。

由於事涉敏感，對於外電報導內容，多名央行官員均表示「No comment（無法評論）」。

央行金檢外銀消息震撼國內匯市，成為國銀交易室間的熱議話題；一名資深匯銀主管說，這名大型廠商的套利手法，簡單而言就是「買低賣高」，因預期新台幣將持續升值，海外NDF（無本金交割遠期外匯）的折價較深，和國內的遠期外匯（DF）會出現差價，廠商「買NDF、賣DF」，舉例來說，假設一個價格是29.3元、另一價格是29元，就會產生0.3元的套利空間。

外電報導指出，這次「套利」的廠商，透過美系、歐系及亞系等五家外商銀行進行DF（遠匯）交易，央行在7月金檢時發現異狀，上周再度擴大金檢範圍。

無本金交割遠期外匯（Non-Delivery Forward，簡稱NDF）。如某客戶向銀行買進一個月的NDF 100萬美元，匯率為30.2元，到期時，若美元對新台幣的匯率為30.7元，銀行須支付客戶價差（即客戶淨賺）新台幣50萬元[（30.7–30.2）*1,000,000]；反之，如到期時的匯率為29.8元，客戶則支付銀行價差（即客戶淨賠）新台幣40萬元[（30.2–29.8）*1,000,000]。因本金未交割，所以稱為無本金交割遠期外匯。