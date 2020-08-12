300萬學生保險國壽續承保 盈虧改政府負擔
人數高遠300萬人的109學年度的學生（童）團體保險，再度由國泰人壽得標，跟去年一樣保費每人525元，但今年學保從過去商業型保險，改成由政府負擔三分之一的政策性保險，三分之二由家長負擔，承保保險公司不用再自負盈虧。
在低保費、高理賠率等因素下，保險公司常因虧損而降低承作學生保險意願。為使學保制度更加完善，並讓學生獲得更好的保障，教育部近年來經與產官學各界會議研商，陸續完成學保條例訂定與三項子法審訂及公告，於2020年8月起學保改為「政策型保險」。
109學年度起的「學保新制」有三大重點。包括：
一、政府負擔盈虧，保險公司則提供學保相關服務（如承保作業、代行收取保費、代行理賠給付等）並收取行政作業事務費。
二、若有理賠爭議，政府委由專責的爭議處理機構負責協助調處。三、經濟弱勢（低收、中低收入家庭）的學生未達500元之醫療理賠，可依條款給付。
四、醫療保險金、失能保險金、生活補助保險金及集體中毒保險金之受益人，為被保險人本人。
五、身故保險金受益人為被保險人之法定繼承人，繼承人之順序適用民法繼承編相關規定。
六、流產或分娩及其支出之掛號、門診費用過去列為不給付的除外項目，新制則可以申請理賠。
國壽已連續四年承作學生團體保險，與教育部共同守護300萬高中職以下學生及幼兒園幼兒。由5,500名服務同仁組成的學保服務團隊，持續提供優質的服務與完善的保障。
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