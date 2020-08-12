保德信人壽賣給台新金 老外總經理親向黃天牧道別

保德信人壽昨天正式宣布賣給台新金控，同時透露台灣區保德信人壽總經理麥尚恩（Sean McLaughlin）將回美國母公司，麥尚恩今仍出席金管會的會議，金管會主委黃天牧在會議最後致詞時直接點名稱讚麥尚恩，兩人在會後也相互用英文道謝並笑著道別。

黃天牧今主持「保險業公平待客原則評核機制業務聯繫會議」，他會後致詞特別提到昨天金融圈最大的新聞，就是台新金將以55億元買下保德信人壽。黃天牧直接點名麥尚恩，說經過昨天的新聞，「今年仍看到他有點意外，這家公司昨天已經說賣給別的金控，他今天還是坐在後面並帶了一個翻譯，顯示只要他當一天總經理，他就願意繼續堅守崗位。」

黃天牧今也侃侃而談對保德信人壽的印象，他說，他當保險監理官第一個拜訪的外資保險公司，就是保德信人壽在美國紐約的總公司，2005年第一次去，之後2008年去第二次在當地學習風險管理。對於保德信的印象，就是非常重視保障。

黃天牧表示，如果去看保德信人壽的歷史，在1875年名稱其實是「The Widows and Orphans Friendly Society」（寡婦與孤兒的友善協會），唯一的商品是「葬禮儀保險」，寡婦當先生過世時，沒有錢去付葬儀費用，所以才做這保險，後來在19世紀末到20世紀初，保德信人壽做的保險都是位於貧民區的保險，她的對象都是藍領階級工人，用低費率逐步去敲這些工人的門，逐步去推銷這些保險，讓工人也能得到基本保障，這就是這家公司創始的價值，提供的保障就是要讓基層民眾當發生意外時可以得到保險。

黃天牧提到，他之所以對保德信人壽的創始價值感動，就是因為剛好跟他在保險局時推動微型保險的初衷相同。他說，他在保險局時曾看到一個新聞，有一位單親媽媽做舊衣回收，結果女兒不小心從樓上摔到樓下，卻沒有錢去幫女兒辦後事，「台灣保險滲透度這麼高，但還是有很多可憐的民眾當發生意外時沒有錢去處理後事。」

黃天牧也笑說，他記得2005年第一次去保德信人壽總部時，「我感覺我好像是去教堂一樣」，保德信人壽的商標是來自直布羅陀巨石，巨石的象徵就是保險公司是民眾安心與堅實的後盾。他也提醒在場國內保險公司高層，必須莫忘初衷，做保險目的就是要提供民眾保障，把保險當成一個「Mission」(使命)而不是一個「Job」(工作)。