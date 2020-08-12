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學生團體保險新制上路 政府負擔盈虧、國泰人壽得標

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
國泰人壽今年度再次得標學生團體保險。 圖／國泰人壽提供
國泰人壽今年度再次得標學生團體保險。 圖／國泰人壽提供

109學年度起學生保險改為「政策型保險」，有關保費的部分，每人保費依教育部公告為525元，其中三分之一由政府負擔，三分之二由家長負擔，並由國泰人壽得標，連續四年承作學生團體保險，與教育部共同守護300萬高中職以下學生及幼兒園幼兒。

過去「學生（童）團體保險」（學保）為商業型保險，由政府公開招標並以保費低者得標，得標的保險公司需自負盈虧。但在低保費、高理賠率等因素下，保險公司常因虧損而降低承作意願。

為使學保制度更加完善，並讓學生獲得更好的保障，教育部近年來經與產官學各界會議研商，陸續完成學保條例訂定與三項子法審訂及公告，於109年8月起學保改為「政策型保險」。

109學年度起的「學保新制」重點摘要包括：1. 政府負擔盈虧，保險公司則提供學保相關服務（如承保作業、代行收取保費、代行理賠給付等）並收取行政作業事務費。

2. 若有理賠爭議，政府委由專責的爭議處理機構負責協助調處。

3. 經濟弱勢（低收、中低收入家庭）的學生未達500元之醫療理賠，可依條款給付。

4. 醫療保險金、失能保險金、生活補助保險金及集體中毒保險金之受益人，為被保險人本人。

5. 身故保險金受益人為被保險人之法定繼承人，繼承人之順序適用民法繼承編相關規定。

6. 流產或分娩及其支出之掛號、門診費用過去列為不給付的除外項目，新制則可以申請理賠。

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