付出興隆27億代價後...中信銀行決定這麼做
中信金控（2891）子公司中國信託銀行新加坡分行近年踩到企金地雷的頻率增加，中信金控今(12)日下午法說會主動談到，已要求海外分、子行提高授信通報層級，事發當天就必須建檔，並且通報到台北總行來。
中信金控發言人暨資深副總邱雅玲表示，中信新加坡分行對星國油商興隆集團的9,000萬美元、約新台幣27億元授信呆帳，已全數提列備抵呆帳準備，今年3月提了25%、5月提25%、6月提50%，已百分百全數提足。
邱雅玲表示，從興隆的例子來看，貸後控管很重要，因而已對中信銀行祭出三項措施如下：
一、擴大預警指標。除了原有授信企業的財務、經營者、資金調度等資料，另也針對法律、天災、客戶異常存款與匯款交易，做成線上警示。
透過系統自動警示是否異常，並且加以關注。
二、提高海外分子行授信通報層級。海外分、子行在事發當天就必須建檔，並且通報到台北總行來。
三、增列線上開會研究課程。把興隆踩雷等實際案例，做為個案探討，分享給相關單位的同仁，避免相關情況再次發生。
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