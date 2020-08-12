高齡者小確幸 北富銀跨界首推長照刷卡優惠

台灣高齡社會來臨，台北富邦銀行今年8月首度跨界居家照顧產業，攜手「優照護」平台提供刷卡消費回饋，12月31日前於優照護APP預約照顧服務員、護理師、物理治療師等，以富邦卡支付單筆滿額且前期帳單達指定消費者，最高回饋200元刷卡金。

此外，北富銀亦主動關懷客戶的退休生活，舉辦多元樂退生活講座，與準退休族分享他們最愛的運動養生、深度旅遊、藝術鑑賞，深獲好評，且活動現場免費提供退休金缺口試算與專人諮詢，希望讓客戶「富樂退 富了退」。

根據北富銀今年上半年調查，40歲以上的客戶多數想在55~60歲退休，退休後每月金流收入達5~7萬元最令人安心(42.6%)，其次為3~5萬元(37.9%)，且為了能過理想的退休後生活，多數客戶已開始準備退休金，尤以收益穩定的「儲蓄型保單」與「台幣定存」最受歡迎，第三至五名為「股票」、「基金」、「外幣定存」。然而超過5成客戶對於現行的退休金準備規劃尚未達到滿意，希冀有專業人士持續為退休資產把關。

北富銀表示，退休理財有三要訣，及早開始、嚴守紀律、專款專用。北富銀指出，投入退休規劃時間愈長，複利效果愈顯著，愈能享有「早期增值、晚期保值」的成效；在資產配置上，退休理財首重風險控管，北富銀專家團隊為客戶量身打造低波動、穩報酬的套餐，客戶只要嚴守投資紀律就能穩健積累退休金；另外，退休帳戶應與日常開銷、教育與醫療預備、旅遊等資金分開管理，減少不必要的挪動，以早日達到退休金目標。