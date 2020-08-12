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富邦證券開戶超有禮 投資定期定額ETF再抽Switch

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

2020年全球投資型態大轉變，台股電子交易占比連日攀升，而富邦證券上半年的線上開戶人數，更較去年同期成長約1.5倍。

針對還沒有投資經驗的投資新鮮人，富邦證券特別舉辦開戶超有禮：

新戶成交禮：透過線上開戶服務首次開立富邦證券戶，成交一筆即可獲得200元超商商品卡，每月前150名加贈myVideo 30天豪華月租服務，台股交易累積達100萬元再加贈200元超商商品卡 。

揪友分享禮：富邦證券客戶分享專屬連結給未曾開過富邦證券帳戶的親友，親友透過專屬連結線上開戶成功，分享人即可獲得LINE POINTS200點，成功分享第51名起，每增加一名再加贈分享人LINE POINTS 50點，分享越多獎越多。

同時，富邦證券提供投資人免臨櫃加開銀行戶，只要透過24小時皆可使用的快速線上開戶系統，上傳證件後於流程中選擇「資金管理帳戶」，設定好出入金銀行及簽署契約，5分鐘就能完成線上申請，投資人可以輕鬆開戶掌握投資契機，隨時隨地享受嶄新及便捷的開戶體驗。

富邦證券今年4月啟動電子戶密碼補發功能，投資人可輕鬆搭配富邦證券智能客服詳細解說申辦流程，若密碼被鎖住或線上開戶完成後超過30天未點擊OTP密碼函，免臨櫃即可簡單三步驟線上申請補發。

疫情影響全球金融結構震盪加劇，富邦證券提供追求穩定的投資人，不需考慮進場時間點，就可用定期定額小額理財的方式進入證券市場，即日起至2020年9月30日，富邦證券推出幸福理財搶先機活動，首次扣款定期定額ETF滿三千元，即享LINEPoints 100點，每成功扣款一次就可以獲得任天堂Switch遊戲機抽獎機會同時，活動網站更定期揭露富邦證券熱門五檔ETF。

富邦 LINE 台股

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