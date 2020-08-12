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元大證券權民模擬大賽 免費練好身手又可拿獎金

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
元大權證模擬大賽ON LINE。圖／元大證券提供
元大權證模擬大賽ON LINE。圖／元大證券提供

2020年萬眾矚目的元大權證ON LINE模擬大賽，8月3日再度熱烈開打。

權證，是迷你版的股票，也是小資族在股市高檔或投資高價股的秘密武器。如果買股票也會買權證，投資將更有力。近期股市熱絡，權證可幫助提升投資報酬率的特性，更讓投資人躍躍欲試。

但在真實的投資市場中，資金直接進場，沒有犯錯的空間，尤其權證商品有槓桿、短線操作速度又快，一般新手很難上手。為了幫助投資人快速學會權證、減少受傷的機會，元大證券特別開發權證ON LINE，提供給經驗不足的投資人，無限暢玩且不會受傷，練好練滿再進場。

元大證券表示， 權證ON LINE是一個完全免費、簡單、又可快速學習權證的智慧平台。投資人不需要開戶，只要有Line的帳號，掃描活動QR Code加入元大權證LINE好友，輕鬆綁定後，就能擁有50萬元模擬金，可在幾近真實市場的模擬交易平台，天天任意暢玩。

權證ON LINE除隨時可進行模擬交易，元大證券還會不定時舉辦權民模擬大賽。權民模擬大賽可以選擇單打獨鬥，也可以組團參賽，已成功組團的參賽者，只要下單即可同時參與個人賽及團體賽，有機會爭取雙倍獎金。去年已綁定或完成組團的投資人，於比賽期間直接下單比賽即可。

去年首度舉辦的權民模擬大賽，不但吸引萬人加入，湧進450個團隊參加挑戰，賽事大幅提升了每一位參賽者投資權證的實力，成效斐然。今年開賽前，報名人數增加3,074人，團體賽組隊數更是增加162組，顯示有更多投資人善用權證小錢大槓桿，以提升報酬的企圖心。

元大證券說，為了鼓勵投資人學習權證，今年權民模擬大賽除了提供獲勝獎金，更增設正報酬獎。只要在比賽期間完成五筆模擬交易，結算取得正報酬，就有機會抽中100元禮券，每賽期限量200份。

元大 LINE

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