台新金 55億買下保德信

台新金昨晚宣布，斥資五十五億元買下台灣保德信人壽百分之百股權，這是繼二○一三年台新試圖併紐約人壽失利後，再次跨足保險版圖，全案仍待金管會同意。台新金也強調，完成收購後，將完備金控第三具業務動力引擎；如果有必要，會認真考慮處分掉一部分彰銀持股，也為彰銀案解套埋下伏筆。

台灣保德信人壽今年初傳出將出售，三組買家中以台新金控最積極，台新金甚至在出價隔天發出重訊，表達董事會已通過標台灣保德信人壽，但市場也傳出因第一金出價較高而可望得標。不過，前第一金董座廖燦昌因涉入遠航案辭職，第一金考量後縮手不再追價，改由台新金與聯邦銀搶標，最終由台新金宣布得標，收購價也比外傳「縮水」。

台灣保德信人壽這次的出售案並非以價格為最終得標基礎，保德信還須「面試」買家，金管會也訂出五大原則，需檢視買家財務健全性與財務能力，與買家專業能力、長期經營承諾，最後是因保德信業務員全採「僱傭制」，買家因此也須保障員工移轉到新公司後的勞動條件。

由於此案最終仍須金管會同意，且因台新金還有彰銀案在身，金管會態度將非常重要。日前金管會主委黃天牧表示，最後保德信人壽決定的得標人，金管會有訂五大條件去做最後審駁，未來會依照監理原則審駁。

台新金表示，交易完成後，不僅可完備銀行、證券與保險三大業務版圖，保德信人壽加入台新後，保戶權利不受影響，反而受惠更創新及多元化金融商品服務，而保德信人壽所有員工也將全數留任，並提供各項保障。

台新金總經理林維俊表示，因考量市場利率，全案有設計價格調整機制，如果主管機關核准，台新金會支付五十五億元給保德信人壽，但兩年後如果利率上升，用台灣十年公債殖利率做標準，願意再付價金，上限是三十億。