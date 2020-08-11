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經濟部次長陳正祺看好明年：剛性需求產業將強力反彈

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
經濟部次長陳正祺指出，今年雖然不樂觀，但在各種剛性需求下，預期台灣相關產業明年會有強力反彈。圖／行政院提供
經濟部次長陳正祺指出，今年雖然不樂觀，但在各種剛性需求下，預期台灣相關產業明年會有強力反彈。圖／行政院提供

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，工總理事長王文淵認為下半年經濟將「慘兮兮」，不過經濟部次長陳正祺指出，今年雖然不樂觀，但在各種剛性需求下，預期台灣相關產業明年會有強力反彈。

工總11日召開第11屆第3次會員代表大會，王文淵會前被問到下半年景氣，只說「不要問我」，因為「好像不太樂觀」、「慘兮兮的」，對台股他也認為在疫情嚴重的情況下，沒什麼看法。

王文淵致詞時表示，疫情對全球經濟帶來非常大的衝擊，今、明兩年全球GDP損失估計高達12兆美元，可見疫情對經濟衝擊劇烈，很難在短期內復甦。由於歐美疫情嚴重，在其需求動能減弱之下，對於以外銷為主的台灣產業是雪上加霜。

陳正祺則認為，後疫情時代出現各種「剛性需求」，預期明年台灣經濟有強烈反彈。他指出，雖然全球經濟不樂觀，但台灣今年經濟成長預估仍有1.6%，要感謝三件事，第一是公共衛生主管機關超前部署，第二是台灣人民自動自發配合防疫措施，第三是百工百業的沒有停止打拚。

經濟部

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