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保德信出售案出局 第一金：各方條件無共識

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
第一金控總部。本報資料照片
第一金控總部。本報資料照片

保德信金融集團今天宣布，出售台灣保德信國際人壽給台新金控。出價最高、取得保德信第一階段優先併購議約權的第一金控，則正式宣告出局。對此，第一金高層表示，賣方有其考量，對此結果沒有評論，坦言彼此間在員工安置等各方面的條件上沒有具體共識，「價格不是對方考量的唯一因素」。

保德信表示，依照協議條款，保德信金融集團將出售台灣百分百的壽險業務，本交易符合保德信金融集團聚焦於日本及全球高成長新興市場的國際策略。台新金總經理林維俊表示，如果有必要，會認真考慮處分掉一部分彰銀持股。對此，財政部高層表示，若台新金要賣彰銀持股，「樂觀其成」。

外傳第一金早就想「不玩了」，趁董事長廖燦昌離職順勢「放生」保德信人壽併購案。內部知情人士表示，併購案是企業重大政策，一定都經董事會通過，若經營階層沒有共識不可能提出此併購計畫，第一金人壽與保德信人壽產品具有互補性，合併有其利基，因此當初有機會就去嘗試看看。

也有市場傳言是金管會或財政部授意第一金參與保德信出售案，以左右保德信「花落誰家」，解決台新金與財政部在彰銀案上的陳年僵局。對此，第一金高層則笑著說「這是小說情節」。

台新金的財務狀況及未來的增資能力仍頗受市場質疑，還需過金管會那一關，保德信選擇台新金會不會是「所愛非人」？第一金高層表示，台新金有其難題要去克服及解決，第一金不便評論。

內部知情人士表示，即使金管會同意台新金併保德信，併購結果也有好有壞，重點是看日後如何經營。商業環境瞬息萬變，倘若未來金管會否決此案，「第一金已經表達過併購意願」，不排除雙方再重新商談。

保德信金融集團表示，出售案交易完成需符合一般交易完成條件，包括主管機關核准。旗下資產管理事業保德信投信，將繼續在台灣的資產管理界繼續營運。

台新金控 第一金控 併購

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