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為保德信人壽 台新首度考慮出脫部分彰銀持股

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導

台新金今大舉宣布將以55億元併購保德信人壽，且不排除處分部分彰銀持股，來順利補足金控的保險版圖，這是台新金取得彰銀後，第一次對外鬆口會考慮賣出部分彰銀持股。

台新金總經理林維俊表示，其實55億對台新來說金額很小，就算處分部分彰銀持股，也不會受到影響。如果有必要，為了要達成金控第三隻腳的獲利引擎長期目標，會認真考慮處分掉一部分彰銀持股。

但此案仍須金管會同意，金管會是否會藉此要求台新積極處理彰銀，將成為後續台新金能否順利併下保德信人壽的最大變數。

在今年6月中，銀行局局長莊琇媛就曾公開指出，台新金在做併購與增加投資規劃時，金管會不可能把彰銀那塊刪掉不看，台新金相對於其他金控來說資本結構稍嫌弱，但台新金每次都會再把彰銀問題提出來，今天台新金要併購或增資，發現資本結構不好，可以多方面考量，例如打算怎樣處分彰銀等。

林維俊也表示，台新金現在如果想要賣出部分彰銀持股，不需要主管機關點頭，但因台新是彰銀的第一大股東，股權有變動則必須依法向金管會申報，但要賣不須經金管會核准。

目前台新金持有彰銀股權約22.5%，除權後約持有23億6800萬股，若以彰銀今天收盤價每股18.3元，為了要順利拿出55億元買下保德信人壽，初估台新金將會處分彰銀3%的股權。

台新金 彰銀 金管會

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