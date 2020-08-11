國銀單6月融資中小企業突破千億元 今年單月最高

政府大力紓困中小企業，國銀積極配合政策拚命放款融資。據金管會銀行局今（11）日公布最新統計，光6月單月大增1,163億元，不僅創下今年單月最高紀錄，更有機會創下史上新高，累計今年上半年國銀對中小企業放款達3,461億元，更已超越年度目標，達標率高達115.38%。

政府為協助企業及勞工度過新冠肺炎疫情難關，今年2月公布「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，包括新台幣7,000億元貸款額度，其中包括2,000億元中小企業專案貸款是其中一項，另外5,000億元則是公股行庫及郵政儲金支應貸款。

今年來政府陸續推動各項紓困融資措施，國銀對中小企業放款每月都有顯著成長，從央行3月開放中小企業申請後急速增加，單月從2月的346.98億元翻倍爆衝到近800億元，之後也都在500~700億元水準，到6月更是一舉衝破千億元大關，單月達到1,163億元的單月新高紀錄，較開放申請前單月大增3.35倍。

此外短短六個月來新增放款金額3,461億元，更已超越年度目標3,000億元，達成率為115.39%。其中中小企業放款金額成長最多的業者，依序為合作金庫432億元、永豐銀行317億元及台企銀298億元，原第三名土地銀行被擠到前三名之外。

據資料顯示，這已是國銀自2017年以來連續四年都放款超越年度目標，2017年國銀對中小企業放款目標達成率為152%，2018年達成率為124%，2019年達成率更衝上170%，今年依此進度有機會再創新高。

金管會表示，截至今年6月底止，國銀對中小企業放款餘額達7兆2,441億元。金管會為鼓勵國銀積極辦理紓困振興貸款，已訂定「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」，就金額、件數、效率3面向分組進行評比。。金管會統計至今年7月6日止，已核准的戶數達17萬2,049戶、金額破1.2兆元。

銀行局統計，截至6月底止，中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為63.90%，占民營企業放款餘額比率為66.26%，分別較5月底比率增加0.79及0.78個百分點；另外，截至6月底止，中小企業放款平均逾期放款比率為0.40%，與5月底相同。