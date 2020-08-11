為拿下保德信人壽 台新金不排除將處分3%彰銀股權

台新金今宣布，以55億元買下保德信人壽100%股權。台新金今強調，為順利跨足保險版圖，不排除處分彰銀3%股權，台新金總經理林維俊透露：「如果有必要，正積極考慮出售部分彰銀持股。」

林維俊表示，為讓此案交易迅速完成，短期預計會動用借款，讓案子順利交割，後續台新金會有長期財務配套。為能順利交割，「如果有必要」不排除積極考慮出售部分彰銀持股，目前台新持有彰銀22.5%股權，初估會出售3%彰銀股權。

林維俊透露，台新金曾出過兩次價格，這次得標的55億元是7月初出的價，從保德信母公司宣布說要出售後，台灣的保德信人壽保費收入還在成長，這是近年少見優質的併購對象，「我們覺得這價格物超所值，非常期待保德信人壽早日加入台新金。」

林維俊表示，因考量市場利率，因此有設計價格調整機制，如果主管機關核准，台新金會支付55億元給保德信人壽，但兩年後如果利率上升，用台灣十年公債殖利率做標準，願意再付獲有價金，上限是30億。也就是兩年後實際交割考量市場利率，若市場利率升，台新金付給保德信人壽的金額，最多不超過85億元。

針對金管會態度，林維俊也說，曾拜訪過金管會兩次，一次是顧主委，一次是黃主委，大約三、四月左右，對前後兩位主委都有報告過。金管會現在不能說准或不准，但相信金管會將會用公平角度審核此申請。