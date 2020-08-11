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國銀上半年新南向獲利衰退六成 慘輸西進中國

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

雖然政府力推新南向，但是國銀近來頻頻踩雷失利，衝擊國銀在新南向18國分行機構上半年獲利僅剩25.3億元，大減逾六成，相較同期西進中國大陸的國銀獲利年增25%，南向慘輸西進。其中新加坡分行更創下有紀錄以來史上首度虧錢，菲律賓也陷賠錢窘境。

據金管會銀行局統計，2020年1~6月整體新南向18國獲利25.3億元，其中東協10國整體賺19.4億元，較去年同期減少39.9億元，衰退67%；南亞6國雖只賺0.6億元，但仍有小幅成長。紐澳亦較前一年同期少賺1.3億元。

若從國銀在東協各國分行的損益情形來看，國銀光在新加坡就虧損14.2億元，創2011年有紀錄以來的首見虧損，跟去年同期賺20.2億元來看，一賺一賠差距高達34.2億元。據了解，其中因為中國信託在新加坡授信二度踩雷，包括年初貸款給棕櫚油供應商遭偽冒貸款、4月又踩雷新加坡油王興隆28億元，光上半年就虧損約20億元，把整體在新加坡國銀11家的獲利都「侵蝕」掉，出現首年虧損。另外菲律賓也虧損4.3億元，是東協十國中，唯二出現虧損。

銀行局表示，新加坡國銀首度虧損主要是部份銀行增提呆帳備抵費用，加上配合會計準則的部份，新加坡去年基期較低。黃光熙說，國銀在海外經營都很穩健 ，還是樂觀看待下半年，疫情與地區訂單需求成長，若沒有外在因素，整體國銀在新南向18國還是都有緩步成長，下半年會繼續去觀察這些地區業務成長情形。

另一方面，西進中國大陸的國銀反倒不受疫情與金融市場波動衝擊，今年上半年「大放異彩」，不僅逾放比創新低，且上半年合計獲利50.4億元，相較去年同期還增加12.6億元，年增25%，在所有國銀海外地區分行表現最好。黃光熙說，主要是因為2019年有個案提撥備抵費用，同期基期較低，今年沒有提撥因此獲利相對有增加。

新加坡 新南向

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