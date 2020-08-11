錢太多！央行標售10年債 利率跌至歷史新低

國內金融市場資金浮濫，中央銀行今（11）日標售10年期公債，銀行不惜血本、壓低利率競標，使得標利率落於0.37%，締造歷史新低紀錄，並較6月發行的同年期公債利率大跌10.7個基本點（1個基本點等於0.01個百分點）。

「沒什麼其他理由，就是資金非常多，因為僧多粥少，需要籌碼的業者只好壓低利率搶標」，資深債券主管說。

央行標售250億元的10年期公債，銀行業積極搶標，得標比重高達56.4%，其次是證券業的34.4%，保險業抱回5.8%，票券業則是拿下3.4%。

原先市場預料，本期公債標售利率應介於0.38%~0.4%之間，沒想到得標利率竟然跌到0.37%。

受到10年債標售利率跌至歷史新低水準影響，次級市場利率也跟著溜滑梯，盤中最低落於0.369%，為10年債盤中最低水準，終場殖利率下跌1.73個基本點，收在0.37%，刷新歷史新低紀錄。

展望後市，資深債券交易商認為，台債籌碼面、資金面均有助債券多頭，因此，公債利率仍有機會「緩緩下跌」。

此外，國庫將於9月23日公布第4季發債計畫，如果國庫宣布發行的金額約500~600億元，便符合市場預期，除非發行金額大舉提高至800~1,000億元、出乎市場意料，才會促使債市氣氛轉空，債券殖利率也可能大舉反彈。