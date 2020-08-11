台新金將以55億元收購保德信人壽 員工全數留任　

台新金控（2887）今（11）日晚間宣布，以55億元為基準取得保德信人壽100％股權。台新金總經理林維俊強調，為了交易迅速快速完成，短期將會動用借款方法讓案子交割，後續則會有配套長期計畫償還短期負債。但該案子尚需等待金管會同意。

台新金強調，保德信員工將會全數留任，此次併購案後，台新金正式跨足保險業務領域，完備金控第三具業務動力引擎，後續本公司於備妥相關文件後將向主管機關正式提出申請核准本項股權交易。

台新金控集團之前雖無保險子公司，但長期經營銀行保險(Bancassurance)業務，成效顯著，將來納入保德信人壽後，仍將秉持長期經營之初心，規劃經營保險業務；對於長期經營策略所需之資金，台新金指出，會有妥善的短期及長期規劃來滿足主管機關的要求。

台新金指出，保德信人壽一直也是台新的重要合作夥伴之一，雙方合作銀行保險(Bancassurance)成效顯著。本交易完成後，不僅可完備台新金融版圖，藉由銀行、證券與保險三大業務資源的整合，提供更多元化的金融商品與優質服務予客戶外；保德信人壽加入台新大家庭後，原有的優質團隊將有更堅實的平台作為支援，保戶權利不僅未受影響，反而受到更創新及多元化的金融商品服務

第一金控因董事長廖燦昌捲入遠航案下台，牽動到第一金控併購保德信人壽計畫，隨著第一金控縮手，台新金控加價10億元，與聯邦銀競價保德信人壽，最終由台新金拿下保德信人壽。