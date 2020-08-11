台新金55億元買下保德信人壽 待金管會核准

台新金總經理林維俊今宣布，以55億元搶下保德信人壽，正式跨足保險版圖，但仍待金管會同意。台新金強調，保德信員工全數留任。保德信原本市場傳出由第一金得標，但因前第一金董座廖燦昌辭職受到影響，第一金選擇縮手，由台新金與聯邦銀搶標，最終由台新金宣布得標。

保德信人壽三組買家就以台新金控最積極，台新金甚至在出價隔天也發出重訊表示董事會已通過去標售保德信人壽，其他買家則較低調，但因第一金出價較高，原本可以優先洽談，沒想到卻傳出前第一金董事長廖燦昌涉入弊案請辭，因此第一金不再追價，由台新金與聯邦銀搶標。

保德信這次的併購案並非價格標，不是只以價格為最終得標基礎，保德信還須「面試」買家，金管會也訂出5大原則，需檢視買家財務健全性與財務能力，與買家專業能力、長期經營承諾，最後是因保德信業務員全採「僱傭制」，買家因此也須保障員工移轉到新公司後的勞動條件。

台新金併保德信人壽，金管會態度將非常重要。日前金管會主委黃天牧表示，最後保德信人壽決定的得標人，金管會有訂五大條件去做最後審駁，未來會依照監理原則去做審駁。

保德信人壽為美國保德信金融集團在台灣100%持有的子公司，來台營業30年，目前約有外勤人員700人、內勤362人，主打壽險業保障型商品，因近年由於經營辛苦，業務無法放大，傳出美國母公司將出售百分百股權。