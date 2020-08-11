國銀最賺香港分行 上半年獲利減、四年來同期首衰退

受新冠疫情跟政治動盪因素影響，國銀最賺香港分行上半年獲利大減54億元，一改過去年年成長態勢，更創下2016年以來、四年來同期首見衰退。

受香港反送中與港版國安法事件衝擊，香港分行獲利大減 ，加上新冠疫情衝擊金融市場波動。據金管會銀行局統計，截至上半年為止，國銀在香港的分支據點獲利剩150.9億元，跟去年同期獲利204.90億元比較，衰退幅度高達26.35%。銀行局副局長黃光熙表示，香港分行獲利衰退的原因，包括一、當地利差縮小導致放款業務減少，二是淨收益減少下導皮獲利縮水；三、香港金管局3月降息；四、投資操作淨收益減少以及五、存放款亦有減少的原因。

香港分行過去一直名列國銀海外最賺錢的分支機構，而且自從2016年上半年較前一年同期減少11.3億元以來，連續四年來年年成長，2016年~2018年這三年來，上半年獲利分別達到116.7億元、131.2億元與165.6億元，甚至2019年更一舉突破200億元大關達到204.9億元，但今年上半年卻大減逾四分之一，衰退幅度更創下近年來新低。據了解2016年除了國際上有英國脫歐事件以外，香港當年亦有旺角流血衝擊等當地政治動盪事件因素。，

籒銀行局統計，今年上半年國銀海外分行獲利前十強是香港、中國大陸、美國、柬埔寨、越南、日本、澳洲、加拿大、馬來西亞與印尼。但是整體獲利252.3億元，卻較前一年同期衰退131億元，光香港分行一個地區就占了超過四成，整體年衰退幅度高達34%。