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台新金併購保德信人壽有譜？ 晚間7：30說明

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
台新金宣布19時30分將於證交所召開重大訊息說明會，由總經理林維俊總說明擬進行收購案事宜，並且將對媒體詳細說明併購案狀況。 本報系資料庫
台新金宣布19時30分將於證交所召開重大訊息說明會，由總經理林維俊總說明擬進行收購案事宜，並且將對媒體詳細說明併購案狀況。 本報系資料庫

保德信人壽出售案傳出佳音？台新金宣布19時30分將於證交所召開重大訊息說明會，由總經理林維俊總說明擬進行收購案事宜，並且將對媒體詳細說明併購案狀況，預料與台新金有意收購保德信人壽案有關。一旦台新金完成併購保德信人壽，台新金可望補足保險版圖。

保德信人壽傳出出售後，原本市場傳出由第一金得標，但因前第一金董座廖燦昌辭職，第一金縮手，由台新金與聯邦銀搶標，並傳出台新金得標機率高。

保德信人壽為美國保德信金融集團在台灣100%持有的子公司，來台營業30年，目前約有外勤人員700人、內勤362人，主打壽險業保障型商品，因近年由於經營辛苦，業務無法放大，傳出美國母公司將出售百分百股權。

台新金 第一金 併購

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