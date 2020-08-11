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央行中小企業專案貸款12萬戶受惠 保證金額逾1,300億元

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

為協助企業走出新冠肺炎疫情難關，中央銀行自今（2020）年4月1日起開辦2,000億元中小企業貸款專案融通，迄今受惠戶數逾12萬戶，受理金額逾1,200億元，如以信保基金保證金額計算，累計超過1,300億元，有助中小企業取得持續營運所需資金。

中央銀行今（11）日發布新聞稿說明「央行中小企業專案貸款辦理情形」及「本國銀行對中小企業放款成長情形」，央行表示，政府為協助企業及勞工度過嚴重特殊傳染性肺炎疫情難關，於今年2月公布「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，包括7,000億元貸款額度，央行辦理2,000億元中小企業專案貸款即為其中一項，另外5,000億元則為公股行庫及郵政儲金支應的貸款。

據統計，央行行自今年4月1日起開辦2,000億元中小企業貸款專案融通，迄今受惠戶數逾12萬戶，受理金額逾1,200億元，信保基金保證金額超過1,300億元，有助中小企業取得持續營運所需資金。

央行指出，今年以來政府陸續推動各項紓困融資措施，本國銀行對中小企業放款持續成長，6月底年增率9.8%，高於總放款成長率的5.6%，顯示銀行積極配合政府政策，辦理中小企業貸款，降低疫情對就業及經濟衝擊。

而央行自開辦本專案以來，持續滾動檢討相關作業規定，4月20日新增小規模營業人貸款，由中小企業信保基金提供十成保證；7月24日提高A方案與B方案每戶貸款額度；8月10日對於尚未申請貸款的中小企業，調整其適用央行優惠貸款利率的期間得至明年6月30日。

央行強調，未來將視疫情需要調整融通額度，並於融通期限屆期前，檢討相關辦理事宜，以協助受疫情影響的中小企業取得營運所需資金。

央行 疫情

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