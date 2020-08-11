安養信託新主張 陳冲推一站式安養服務

新世代金融基金會今（11）日上午主辦「迎接安養信託新主張」研討會，由董事長、行政院前院長陳冲主持，邀請前玉山銀行董事長曾國烈、台大法學院教授楊岳平、信託公會秘書長呂蕙容與談，希望加強安養信託內容及提供一站式安養服務，並就安養信託新方案，探討可行性及法規配套。

新世代金融基金會指出，安養信託新方案，是指規劃由單一機構或單位辦理安養信託，提供「安心好居、日常照護、身心醫健及財產安全」一站式服務，除財產信託管理外，並能直接提供住、生活日常及醫療照護的安養內容。

所謂一站式服務，指包括全部安養內容由單一機構提供，或部分安養內容委由單一機構，以異業合作提供，但仍由該單一機構為安養信託人安排並代理簽約。不同於目前銀行業安養信託的異業合作，是由安養信託人自行安排並簽約。

彙整與談人意見後，新世代金融基金會提出五點建議。

首先，對超高齡社會最終階段的安享晚年，提供財產安全、舒適方便的居住環境、日常照護及身心醫健，確有必要。符合現代需求的安養信託，如要由信託業來满足一站式服務，依目前的法令或經營效益，確實不易達成，但需修法。

其次，設立專營信託公司方面，在有保險公司及醫院的金控集團設立信託公司，透過金控集團各子公司合作，可能是最有利的選項。如維持金融業兼營信託方式，在信託業法增列壽險業或信合社，得兼營信託業務，也可當作選項。

第三，信託的概念因受限於財產管理，現況也是以金錢為中心，但是一些非金錢、非支付，而與信託本旨密切相關的安排或服務，如能適當發展並完善，才是讓委託人最放心的事情，應該可以參考國外信託概念的發展，擴大信託本旨的範圍，讓信託業可以提供與信託本旨有關的安養服務，至少可以異業合作由信託業為安養信託人安排並代理簽約。

第四，政府推動長照業務沒有包含信託照護非常可惜，衛福部與金管會應該可以合作，發揮安養信託的政策綜效。所謂「整合性服務」，若整體信託能提供非財產但與信託本旨密切相關的服務，對於高齡者幫助甚大。

第五，銀行因歷史因素將賣證券基金列為信託業務的占比太多，欠缺推動正規信託的誘因，以兼營信託方式的安養信託，因人力配置、資本使用及收益等考量，不容易有太大的改變。可以成立專營的信託公司來全面推動，但需要法規配套，才能提供非財產管理外的安養內容。