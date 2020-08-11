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LINE Pay:今年上半年12.4萬筆慈善捐款募得逾6,216萬元

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

LINE Pay今（11）日發布新聞稿指出，LINE Pay以金融科技服務拉近人與人之間的距離，期望透過平台匯集各方資源與力量，為台灣社會注入更多即時關懷與正向能量，串起便利生活的核心價值。自2016年8月推出LINE Pay「愛心捐款」專頁後，為公益團體創建便利的募款平台，也讓用戶的愛心捐助能即時傳遞，2020上半年匯集12.4萬筆慈善捐款，共募得逾6,216萬元善款。

LINE Pay表示，「愛心捐款」平台自2016年8月上線以來，在用戶暖心支持下，每年募款成果持續成長。今年上半年總捐款筆數逾12.4萬，較去年同期成長逾5成，募款金額總計逾6,216萬元，較去年同期成長超過64％；其中，也有不少用戶選擇用LINE POINTS捐款，點數捐款的金額占捐款總額的6.86%。從金額來看，單一用戶累積最高捐款金額為27萬2600元；整體透過LINE Pay捐款的捐款頻率上，平均每位達2.71次。

截至目前為止，LINE Pay「愛心捐款」專頁共串連26個公益團體，由公益團體自訂捐款金額，用戶可透過平台了解弱勢族群的各種需求。用戶進入 LINE Pay 選擇「愛心捐款」後，可選擇欲捐款的公益團體，便可進一步了解各會所有募款需求與用途，決定捐款的指定用途後，填寫捐款人基本資料，並選擇綁定信用卡、簽帳金融卡的LINE Pay帳號或LINE Pay Money進行捐款，也可選用 LINE POINTS 折抵捐款，即可完成捐款。2020年前三大捐款受益單位分別為財團法人台灣世界展望會、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會與財團法人弘道老人福利基金會。

LINE Pay將持續優化愛心捐款專頁，與更多公益團體合作，讓弱勢需求被大眾看見，同時也將透過穩定運作的平台及簡易便利的操作方式，讓用戶能隨時隨地以行動捐款將愛心能量傳遞至每個需要的角落，將社會公益正能量發揮到最大。

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