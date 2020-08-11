元大金連十年推愛心捐血活動 累計募得逾1萬袋

元大金控（2885）連續十年推動愛心捐血活動，今年以「熱血十年，愛心滿分」為主題，廣邀同仁與民眾一起挽袖捐血，於7月10日至8月9日舉辦年度第二場「愛心捐血月」活動，全台共計845人參加，募得1,017袋熱血。另外，元大金也再度與警政署「165反詐騙諮詢專線」合作，在社群媒體粉絲專頁舉辦活動，擴大社會參與成效。

台灣血液基金會資料顯示，上半年血液庫存量約有86天是低於安全庫存量7天的狀況，元大金控為推廣捐血公益盡心力，一年舉辦三場捐血活動，串聯全台同仁共同參與，除養成員工定期捐血的好習慣，更能維持血液庫存量平衡。因應新冠肺炎疫情，元大愛心捐血活動為避免捐血人潮聚集，推出「捐血時段預約單」機制，同仁只要在公司內網登記，即可以依照指定時間至捐血車上捐血，也提醒同仁活動前三天內至「台灣血液基金會」官網填寫預約捐血健康問卷，不僅可省下現場排隊時間，更能有效紓解人潮避免群聚。

元大金表示，繼2017年捐血活動後，本次捐血袋數再次突破千袋，顯見同仁與民眾參與捐血公益的熱情，十年來累計捐出18,049袋熱血。

定期參加元大愛心捐血活動的主管表示，捐血不僅能幫助他人，對自己的身體健康也有許多好處，可以促進新陳代謝，讓身體自動產生新血，因此捐血是個利人又利己的行為。

元大金控去年攜手警政署「165反詐騙諮詢專線」合作「熱血反詐你我同型」宣導活動，迴響熱烈，今年雙方再次於社群媒體「元大愛無限」及「165反詐騙宣導」粉絲專頁合作宣傳，警政署也在活動現場宣導反詐騙，加強宣導實效，將公益理念與防詐騙觀念，推廣至社會每個角落。