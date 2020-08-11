快訊

挑戰強人總統的37歲家庭主婦險遭刺 已安全逃到鄰國

新藥解盲前美吾華董座李成家涉內線交易 遭檢調搜索

台企銀辦畫展 黃博怡疫情送暖

經濟日報 / 記者夏淑賢／即時報導
台企銀舉辦「一念境轉-石景輝水墨畫展」，由台企銀董事長黃博怡(右三)、總經理張志堅(右一)、畫家石景輝(右二)及台北市白河文經發展協會理事長魏肯堂(右四)一同參與開幕式。台企銀/提供
台企銀舉辦「一念境轉-石景輝水墨畫展」，由台企銀董事長黃博怡(右三)、總經理張志堅(右一)、畫家石景輝(右二)及台北市白河文經發展協會理事長魏肯堂(右四)一同參與開幕式。台企銀/提供

台企銀（2834）邀請長期致力於兩岸藝術文化交流的水墨畫家石景輝，於該行「意象大稻埕」藝文空間舉辦「一念境轉-石景輝水墨畫展」，今（11）日正式開展。現場展出13幅大型彩墨作品，讓頂著疫情來到銀行的客戶、民眾，可以欣賞畫作「一念境轉」，不受疫情影響心情。

台企銀董事長黃博怡表示，從石景輝老師的作品中，能感受自然景緻的各種幻妙之姿，如同展覽名稱「一念境轉」般，隨著心境不同，觀展者每回皆能有不同感悟。

他並表示，石景輝出生於台南白河，而該行為了照顧長輩共食共學，於全台各地贊助設立「銀髮樂齡學堂」，其中剛揭牌的一家正位於台南市白河區竹門社區發展協會，加上畫展，讓台企銀與白河雙邊加深不少連結。

台企銀表示，石景輝從事水墨創作逾50年，畢生鑽研傳統水墨筆法，且善於結合渲染及抽象技法，取景簡潔俐落。此次展品《情雪詩意》、《福蔭春泉》、《初秋歸舟》等，皆以大片色塊為主軸，透過濃淡不一的亮眼色彩點綴其中，對比用色及明暗交錯感，展現不同視覺層次的衝擊。

台企銀表示，「一念境轉-石景輝水墨畫展」即日起至9月17日止於台企銀總行一樓營業廳展出，例假日不開放，因應防疫需求，現場將量測額溫及手部酒精消毒。

台企銀 水墨畫 白河

延伸閱讀

澎湖四大戰役畫展揭幕 邀在地民眾重溫早期歷史

防疫新生活運動啟動 飯店辦彩墨畫展呈現四季之美

台企銀送愛到白河 竹門銀髮樂齡學堂揭牌

樹人國小版畫奪獎 台南市府讚賞辦畫展

相關新聞

2大利多加持 新興市場債受青睞

20年來美林新興市場債券指數漲幅超過300%，堪稱債券中的「三倍」霸主，安聯投信分析，綜觀各券種殖利率，成熟市場收益率普...

萬人退休準備大調查 逾半「好享退」參與者有信心達標

為了持續推動退休準備觀念，集保結算所與國內最大線上基金平台-基富通、山水民調、私校退撫儲金管理會合作，針對好享退、私校退...

王光祥拋震撼彈…不當董座 推林文淵組隊

代表大同市場派暨三圓機構董事長王光祥昨（10）日表示，經濟部現在還在推拖，希望經濟部長勇於任事，不要再拖延股臨會申請案。

大同之爭 兩派再掀攻防戰

大同公司派、市場派都在昨（10）日下午同一時間，各自召開記者會，是繼6月30日股東會之後，雙方首次同一時間攻防。

林郭文艷申讓持股 全數賣出

大同法務長趙安昨（10）日透露，大同董事長林郭文艷日前申報轉讓6,300張大同股票，已全數賣出，若林郭文艷持股轉讓變動超...

大同市場派、公司派 再隔空交火

大同經營權之爭升溫，市場派及公司派昨天同時段隔空交火，市場派、三圓建設機構董事長王光祥昨天出面，呼籲經濟部長勇於任事，盡...

好享退滿1年 近7成會續投資

基富通平台推出「好享退─全民退休投資專案」屆滿一年，基富通昨天指出，專案啟動一年以來，目前扣款人數近四萬人，歷經全球投資...

落實銀行評比 永續金融利器

財經立法促進院院長黃達業指出，台大金融中心的銀行競爭力評比團隊，累計相當豐富經驗，透過評比可將銀行經營資訊向大眾傳達並藉...

國壽印尼踩雷 認賠140億

國泰金總經理李長庚昨（10）日召開記者會宣布，旗下國泰人壽轉投資持股約37.33％的印尼Bank Mayapada，陸續...

印尼轉投資踩雷 國泰金：不影響新南向策略

國泰金是在東協十國擁有最多據點的金控集團，雖然因提列印尼轉投資銀行虧損，南向暫時失利 ，但國泰金總經理李長庚昨（10）日...

北富銀授信疑案 金管會進駐調查

台北富邦銀行總經理程耀輝遭員工控訴不當施壓貸款，甚至海外帳戶有不明鉅款，金管會主委黃天牧昨（10）日上午證實，本案是有吹...

北富銀董座陳聖德：相信總座清白

富邦金旗下台北富邦銀行總經理程耀輝遭爆料疑似不當催逼貸款，北富銀董事長陳聖德昨（10）日下午參加金管會信託2.0座談會，...

熱門新聞

康友證實董座失聯 高層全求去

美禁微信 恐衝擊iPhone銷量

北富銀授信疑案 金管會進駐調查

財星世界500強企業出爐 台灣入榜九家

杏國新藥解盲 無需修改計畫將繼續執行臨床

林郭文艷申讓持股 全數賣出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。