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機構投資人盡職治理守則 證交所修正四要點

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導

證交所配合新版公司治理藍圖（2018-2020）及國際盡職治理趨勢變化，10日公告修正機構投資人盡職治理守則，共有四大重點，其中，在機構投資人評估投資決策中，建議納入ESG相關原則，並要求機構投資人應揭露明確的投票政策及投票情形。

證交所表示，本次守則修正方向有以下四點：

一、兼顧被投資公司永續發展：機構投資人宜於投資評估與決策流程中，納入ESG議題，並於關注被投資公司時，考慮ESG相關風險與機會，及瞭解被投資公司的永續發展策略。

二、擴大盡職治理範圍：隨著機構投資人投資範圍擴大，除了股票外，機構投資人宜視投資重要性，將盡職治理擴至債券、不動產、私募基金、另類投資等其他資產類型。

三、建立並揭露投票政策，並加強投票紀錄揭露：機構投資人應建立並揭露明確的投票政策與揭露投票情形，例如說明對重大議案為贊成、反對或棄權之原因。

四、提升盡職治理資訊揭露品質：機構投資人應每年於網站發布盡職治理報告，並於報告說明盡職治理守則遵循聲明及無法遵循部分原則之解釋、機構投資人為落實盡職治理所投入之資源、個案說明議合成果、投票情形等相關盡職治理資訊。

證交所表示，本次盡職治理守則修正過程中，同步向國內外機構投資人徵詢意見，求盡職治理守則之修正符合實務執行，另參酌國際公司治理組織包含國際公司治理網絡（ICGN）及亞洲公司治理協會（ACGA）所提供之建議。

證交所於105年起，協同台灣金融服務業聯合總會、集保結算所及商業同業公會，共同發布我國「機構投資人盡職治理守則」，並在新版公司治理藍圖推動下，簽署家數已達151家。

證交所指出，守則修正頒布後，各簽署人應於六個月內，依修正後守則內容更新遵循聲明，並通知公司治理中心，各簽署人更新情形也將同步揭示於公司治理中心網站。

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