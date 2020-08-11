安養信託研討會 國泰金總座李長庚臨時缺席

新世代金融基金會今（11）日上午主辦「迎接安養信託新主張」研討會，由董事長、行政院前院長陳冲主持，與談人包括台大法學院教授楊岳平、前玉山銀行董事長曾國烈、信託公會秘書長呂蕙容與談。

原定出席研討會的國泰金控（2882）總經理李長庚，因旗下國泰人壽投資印尼失利認列巨額虧損，臨時缺席研討會。

國泰金昨日晚間召開重大訊息記者會，宣布旗下國泰人壽因印尼轉投資37.33%的印尼Mayapada銀行踩雷，上半年獲利原已認列損失52億元後，再增列損失88億元。

國壽表示，轉投資持股約37.33%之印尼 Bank Mayapada（以下簡稱Mayapda或該行）今年以來陸續因為該行授信户之一捲入當地國營保險公司弊案遭檢調起訴之牽累，加以受全球經濟衰退的負面衝摯以及金檢缺失影響，使該行面臨經營壓力，並被印尼主管機關要求增資。

經國壽審慎評估後，基於穩健原則決定修正國壽今年上半年Mayapada銀行應認列之「採用權益法認列之關聯企業損失」為稅前140億元，於扣除原已認列損失約52億後，增加認列損失88億元。

新世代金融基金會指出，65歲以上老年人口約占全國人口14.5%，約343萬人，依國發會在2018年8月報告的推估，65歲以上老人在2030年約占總人口23.9%，預估2040年約占30.1%，2050年上升至36.5%。

以扶老比而言，15~64歲扶養65歲以上老人，由2030年2.7名扶養一名，2040年降為二名扶養一名，2050年下滑到1.5名扶養一名，加上少子化及家庭照顧功能式微，超高齡社會最終階段的安享晚年，所衍生供給生活日常及醫療照護不足問題，急需建立一套滿足需求的制度。