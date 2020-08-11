快訊

文資事實查核：以石岡「土牛民番地界碑」等官方說法為例

米其林必比登名單出爐！台北54間、台中21間名店上榜

安養信託研討會 國泰金總座李長庚臨時缺席

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

新世代金融基金會今（11）日上午主辦「迎接安養信託新主張」研討會，由董事長、行政院前院長陳冲主持，與談人包括台大法學院教授楊岳平、前玉山銀行董事長曾國烈、信託公會秘書長呂蕙容與談。

原定出席研討會的國泰金控（2882）總經理李長庚，因旗下國泰人壽投資印尼失利認列巨額虧損，臨時缺席研討會。

國泰金昨日晚間召開重大訊息記者會，宣布旗下國泰人壽因印尼轉投資37.33%的印尼Mayapada銀行踩雷，上半年獲利原已認列損失52億元後，再增列損失88億元。

國壽表示，轉投資持股約37.33%之印尼 Bank Mayapada（以下簡稱Mayapda或該行）今年以來陸續因為該行授信户之一捲入當地國營保險公司弊案遭檢調起訴之牽累，加以受全球經濟衰退的負面衝摯以及金檢缺失影響，使該行面臨經營壓力，並被印尼主管機關要求增資。

經國壽審慎評估後，基於穩健原則決定修正國壽今年上半年Mayapada銀行應認列之「採用權益法認列之關聯企業損失」為稅前140億元，於扣除原已認列損失約52億後，增加認列損失88億元。

新世代金融基金會指出，65歲以上老年人口約占全國人口14.5%，約343萬人，依國發會在2018年8月報告的推估，65歲以上老人在2030年約占總人口23.9%，預估2040年約占30.1%，2050年上升至36.5%。

以扶老比而言，15~64歲扶養65歲以上老人，由2030年2.7名扶養一名，2040年降為二名扶養一名，2050年下滑到1.5名扶養一名，加上少子化及家庭照顧功能式微，超高齡社會最終階段的安享晚年，所衍生供給生活日常及醫療照護不足問題，急需建立一套滿足需求的制度。

國泰人壽 印尼

延伸閱讀

國壽印尼踩雷 認賠140億

印尼轉投資踩雷 國泰金：不影響新南向策略

國泰金：人口紅利 南向投資仍可行

國壽印尼踩雷 認賠140億

相關新聞

北富銀授信疑案…吹哨者舉報

台北富邦銀行總經理程耀輝遭員工控訴不當施壓貸款，甚至海外帳戶有不明鉅款，金管會主委黃天牧昨（10）日上午證實，本案是有吹...

國壽印尼踩雷 認賠140億

國銀南向踩雷再失血，國泰金昨晚召開重大訊息說明會表示，旗下國泰人壽轉投資持股約百分之三十七點三三的印尼Bank Maya...

萬人退休準備大調查 逾半「好享退」參與者有信心達標

為了持續推動退休準備觀念，集保結算所與國內最大線上基金平台-基富通、山水民調、私校退撫儲金管理會合作，針對好享退、私校退...

王光祥拋震撼彈…不當董座 推林文淵組隊

代表大同市場派暨三圓機構董事長王光祥昨（10）日表示，經濟部現在還在推拖，希望經濟部長勇於任事，不要再拖延股臨會申請案。

大同之爭 兩派再掀攻防戰

大同公司派、市場派都在昨（10）日下午同一時間，各自召開記者會，是繼6月30日股東會之後，雙方首次同一時間攻防。

林郭文艷申讓持股 全數賣出

大同法務長趙安昨（10）日透露，大同董事長林郭文艷日前申報轉讓6,300張大同股票，已全數賣出，若林郭文艷持股轉讓變動超...

大同市場派、公司派 再隔空交火

大同經營權之爭升溫，市場派及公司派昨天同時段隔空交火，市場派、三圓建設機構董事長王光祥昨天出面，呼籲經濟部長勇於任事，盡...

好享退滿1年 近7成會續投資

基富通平台推出「好享退─全民退休投資專案」屆滿一年，基富通昨天指出，專案啟動一年以來，目前扣款人數近四萬人，歷經全球投資...

落實銀行評比 永續金融利器

財經立法促進院院長黃達業指出，台大金融中心的銀行競爭力評比團隊，累計相當豐富經驗，透過評比可將銀行經營資訊向大眾傳達並藉...

國壽印尼踩雷 認賠140億

國泰金總經理李長庚昨（10）日召開記者會宣布，旗下國泰人壽轉投資持股約37.33％的印尼Bank Mayapada，陸續...

印尼轉投資踩雷 國泰金：不影響新南向策略

國泰金是在東協十國擁有最多據點的金控集團，雖然因提列印尼轉投資銀行虧損，南向暫時失利 ，但國泰金總經理李長庚昨（10）日...

北富銀董座陳聖德：相信總座清白

富邦金旗下台北富邦銀行總經理程耀輝遭爆料疑似不當催逼貸款，北富銀董事長陳聖德昨（10）日下午參加金管會信託2.0座談會，...

熱門新聞

康友證實董座失聯 高層全求去

美禁微信 恐衝擊iPhone銷量

北富銀授信疑案…吹哨者舉報

財星世界500強企業出爐 台灣入榜九家

搶半導體市場！傳三星9月起建P3廠 造價預計超過800億

銀行財管再出亂子不只罰錢！金管會「處分不會手軟」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。