萬人退休準備大調查 逾半「好享退」參與者有信心達標

為了持續推動退休準備觀念，集保結算所與國內最大線上基金平台-基富通、山水民調、私校退撫儲金管理會合作，針對好享退、私校退撫參與者及一般民眾做了「萬人退休準備大調查」，進一步了解民眾對退休的需求。調查結果發現，已經開始退休準備的民眾，對退休後的財務更有信心，其中參與「好享退」專案的民眾有超過五成認為自己可以達到目標，更有近八成受訪者表示若有類似「好享退」專案產品也願意再投資，對退休準備態度積極!

這次萬人大調查的對象包括好享退參與者回收5,212份問卷、基富通客戶(未參加好享退)1,545份、私校退撫基金參與者1,602份、涵蓋22縣市之全體國人1,869份，合計達10,228份問卷，為國內所做過退休準備調查中，涵蓋對象最多、回收份數最多的一個，因此調查結果亦具有其代表性。

就投資理財工具來說，股票、保險仍是最受投資人喜愛的標的，其次則為基金與定存，而好享退投資人與基富通客戶在投資上相對積極，因此相較於全體國人及私校退撫參與者，在基金與股票投資的比例偏高。

集保結算所暨基富通董事長林修銘指出，值得一提的是，受訪者中有基金部位的投資人(好享退與私校退撫以外之基金)，在這次市場三月大跌時，基富通客戶與好享退參與者分別有51.8%及43.4%逆勢加碼，而這些有加碼的人，不論是好享退參與者或全體國人，都分別有46%及50%的受訪者有明顯獲利，凸顯低檔加碼對投資表現的挹注明顯。

退休準備概念愈來愈受到重視，加上主管機關長期推動定期定額、紀律投資等正確理財觀念，去年由金管會提出，集保、投信投顧公會及證基會主辦，基富通平台執行的好享退-全民退休投資專案的投資人，在這次的調查中也表示對專案的認同。

超過5千個受訪者中有67.5%表示專案實驗期兩年到期後(到期後仍可投資，享有同樣優惠)仍會繼續投資，29.4%表示還不知道，會繼續投資者中有28%表示會加碼扣款金額。

沒有參加好享退的全體國人及基富通客戶中，分別有52.8%及73.8%受訪者在瞭解好享退專案後表達願意參加；至於好享退的參與者除了有85.2%表示會推薦親友參加外，也有78.7%表示有類似商品還會想再投資，對專案的認同度相當高。