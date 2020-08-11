快訊

南一中、中一中又摃上！一句「台南人糖吃多變笨」引眾怒

萬人退休準備大調查 逾半「好享退」參與者有信心達標

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
逾5成好享退參與者有信心達到所需退休準備金目標。記者／廖賢龍整理
逾5成好享退參與者有信心達到所需退休準備金目標。記者／廖賢龍整理

為了持續推動退休準備觀念，集保結算所與國內最大線上基金平台-基富通、山水民調、私校退撫儲金管理會合作，針對好享退、私校退撫參與者及一般民眾做了「萬人退休準備大調查」，進一步了解民眾對退休的需求。調查結果發現，已經開始退休準備的民眾，對退休後的財務更有信心，其中參與「好享退」專案的民眾有超過五成認為自己可以達到目標，更有近八成受訪者表示若有類似「好享退」專案產品也願意再投資，對退休準備態度積極!

這次萬人大調查的對象包括好享退參與者回收5,212份問卷、基富通客戶(未參加好享退)1,545份、私校退撫基金參與者1,602份、涵蓋22縣市之全體國人1,869份，合計達10,228份問卷，為國內所做過退休準備調查中，涵蓋對象最多、回收份數最多的一個，因此調查結果亦具有其代表性。

就投資理財工具來說，股票、保險仍是最受投資人喜愛的標的，其次則為基金與定存，而好享退投資人與基富通客戶在投資上相對積極，因此相較於全體國人及私校退撫參與者，在基金與股票投資的比例偏高。

集保結算所暨基富通董事長林修銘指出，值得一提的是，受訪者中有基金部位的投資人(好享退與私校退撫以外之基金)，在這次市場三月大跌時，基富通客戶與好享退參與者分別有51.8%及43.4%逆勢加碼，而這些有加碼的人，不論是好享退參與者或全體國人，都分別有46%及50%的受訪者有明顯獲利，凸顯低檔加碼對投資表現的挹注明顯。

退休準備概念愈來愈受到重視，加上主管機關長期推動定期定額、紀律投資等正確理財觀念，去年由金管會提出，集保、投信投顧公會及證基會主辦，基富通平台執行的好享退-全民退休投資專案的投資人，在這次的調查中也表示對專案的認同。

超過5千個受訪者中有67.5%表示專案實驗期兩年到期後(到期後仍可投資，享有同樣優惠)仍會繼續投資，29.4%表示還不知道，會繼續投資者中有28%表示會加碼扣款金額。

沒有參加好享退的全體國人及基富通客戶中，分別有52.8%及73.8%受訪者在瞭解好享退專案後表達願意參加；至於好享退的參與者除了有85.2%表示會推薦親友參加外，也有78.7%表示有類似商品還會想再投資，對專案的認同度相當高。

林修銘表示，透過定期定額、長期紀律投資來做退休準備普遍受到投資人認同，今年經歷的投資市場大震盪也讓愈來愈多人瞭解到定期定額的好處，不僅整個市場的定期定額人數持續攀升，基富通平台每月定期定額扣款金額(不包含好享退)也已較去年底大增120%，呼籲民眾及早啟動自主投資，並用定期定額來為自己的退休生活做準備。

股票、基金、保險最受投資人喜愛
股票、基金、保險最受投資人喜愛
交叉比對大跌時加碼者，明顯獲利比重高
交叉比對大跌時加碼者，明顯獲利比重高
逆勢進行加碼者眾多
逆勢進行加碼者眾多
好享退參與者會向親友推薦該專案的原因
好享退參與者會向親友推薦該專案的原因

退休 私校

延伸閱讀

好享退滿1年 近7成會續投資

「好享退」周年 繳出佳績

存老本 逾半有信心達標

萬人退休準備大調查 股票、保險仍是投資人最喜愛標的

相關新聞

北富銀授信疑案…吹哨者舉報

台北富邦銀行總經理程耀輝遭員工控訴不當施壓貸款，甚至海外帳戶有不明鉅款，金管會主委黃天牧昨（10）日上午證實，本案是有吹...

國壽印尼踩雷 認賠140億

國銀南向踩雷再失血，國泰金昨晚召開重大訊息說明會表示，旗下國泰人壽轉投資持股約百分之三十七點三三的印尼Bank Maya...

王光祥拋震撼彈…不當董座 推林文淵組隊

代表大同市場派暨三圓機構董事長王光祥昨（10）日表示，經濟部現在還在推拖，希望經濟部長勇於任事，不要再拖延股臨會申請案。

大同之爭 兩派再掀攻防戰

大同公司派、市場派都在昨（10）日下午同一時間，各自召開記者會，是繼6月30日股東會之後，雙方首次同一時間攻防。

林郭文艷申讓持股 全數賣出

大同法務長趙安昨（10）日透露，大同董事長林郭文艷日前申報轉讓6,300張大同股票，已全數賣出，若林郭文艷持股轉讓變動超...

大同市場派、公司派 再隔空交火

大同經營權之爭升溫，市場派及公司派昨天同時段隔空交火，市場派、三圓建設機構董事長王光祥昨天出面，呼籲經濟部長勇於任事，盡...

好享退滿1年 近7成會續投資

基富通平台推出「好享退─全民退休投資專案」屆滿一年，基富通昨天指出，專案啟動一年以來，目前扣款人數近四萬人，歷經全球投資...

落實銀行評比 永續金融利器

財經立法促進院院長黃達業指出，台大金融中心的銀行競爭力評比團隊，累計相當豐富經驗，透過評比可將銀行經營資訊向大眾傳達並藉...

國壽印尼踩雷 認賠140億

國泰金總經理李長庚昨（10）日召開記者會宣布，旗下國泰人壽轉投資持股約37.33％的印尼Bank Mayapada，陸續...

印尼轉投資踩雷 國泰金：不影響新南向策略

國泰金是在東協十國擁有最多據點的金控集團，雖然因提列印尼轉投資銀行虧損，南向暫時失利 ，但國泰金總經理李長庚昨（10）日...

北富銀董座陳聖德：相信總座清白

富邦金旗下台北富邦銀行總經理程耀輝遭爆料疑似不當催逼貸款，北富銀董事長陳聖德昨（10）日下午參加金管會信託2.0座談會，...

金控7月獲利612億 大增兩倍

7月台股創高與股息入帳高峰，沖淡疫情陰霾，整體金控昨（10）日公布7月單月獲利暴增到612億元，比6月大增兩倍，帶動金控...

熱門新聞

北富銀總經理涉案 黃天牧證實有吹哨者

康友證實董座失聯 高層全求去

美禁微信 恐衝擊iPhone銷量

機殼產業「蹺蹺板」 法人看多鎧勝、看空可成

鴻海攜手英特爾 推出TSN+5G先驅架構關鍵產品

財星世界500強企業出爐 台灣入榜九家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。