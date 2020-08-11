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南一中、中一中又摃上！一句「台南人糖吃多變笨」引眾怒

米克拉颱風形成 保險業啟動緊急應變服務機制

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
米克拉颱風形成，多家保險公司啟動緊急應變服務機制。報系資料照
米克拉颱風形成，多家保險公司啟動緊急應變服務機制。報系資料照

米克拉颱風形成，各地陸續傳出強陣風及大雨、豪雨，保險業亦迅速啟動全方位關懷保戶服務機制。相關保戶服務措施包含「免費保單換發」、「保費與保單借款利息緩繳」、「受災戶房屋貸款緩繳」、「理賠醫療預付金」等，此外，也有保險公司啟動志工，視各地災情提供溫暖協助。

國泰人壽指出，針對應繳月為2020年8月分的續期保險費、保單借款利息，給予受災地區保戶緩繳三個月的措施；另嚴重受災地區保戶即日起至2020年10月底前如首次純增10萬元以內之保單借款，自借款之日起六個月內，免計利息。此外，受災戶房屋貸款本金及利息亦給予緩繳三個月的貼心服務。

南山人壽與南山產物立即啟動快速理賠、到府理賠與關懷、免收保單借款利息、免收房屋貸款利息、住院關懷預付保險金等各項服務措施，主動關懷各地受災保戶並提供緊急協助。各項服務措施申請方式可由保戶本人或透過南山業務員，自即日起三個月內向南山各地區客戶服務、理賠、收費、抵押放款單位或洽電話客服中心（免付費客服專線0800-020-060）申請即可。

合庫人壽提醒保戶別忘了自身的保險權益，包括開放醫療副本收據申請理賠，理賠採主動透過各種管道檢索各種可能名單，協助天災保戶進行理賠事宜，或保戶也可主動致電0800-033-133申請理賠，並以方便受災保戶為原則，實支實付型醫療及傷害醫療保險，一律開放醫療副本收據理賠；風災保戶保費緩繳三個月，

保戶保費應繳日於事故發生後三個月內，只要填寫保費緩繳申請書並檢附相關受災證明（如:里長證明之受災證明文件），審核通過後即可緩繳保費三個月。

全球人壽則提供米克拉颱風受災保戶四大關懷服務措施，1. 續期保費緩繳三個月 ，提供應繳保費區間自今年8月1日起至10月31日之保單，受災保戶自即日起經申請可緩繳保費三個月。2. 保單借款利息緩繳六個月，凡應繳利息區間為自今年8月1日起至明年1月31日之保單，受災保戶自即日起經申請可緩繳保單借款利息六個月。3. 補發保單免收工本費，受災保戶因為此次災害致遺失保險單，其申請補發保險單免收工本費。4. 快速理賠，因米克拉颱風影響致發生保險事故之受災保戶，申請時註明「109年米克拉颱風受災保戶」，理賠部門受理後將以特急件安排專人優先處理。

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