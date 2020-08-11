好享退滿1年 近7成會續投資

基富通平台推出「好享退─全民退休投資專案」屆滿一年，基富通昨天指出，專案啟動一年以來，目前扣款人數近四萬人，歷經全球投資市場大震盪後，仍有近百分之九十七的高留存率，每月扣款金額三點四六億元。累積至今都有不錯的投資表現，凸顯定期定額、紀律投資對退休準備的重要性。

根據基富通針對參與者進行調查，回收逾五千份問卷統計顯示，其中百分之六十七表示專案兩年到期後仍會繼續投資。

金管會黃天牧表示，很多靠利息養老的民眾在低利時代將面臨困難，利用金融科技可用較低成本及簡便方式理財。

基富通表示，今年三月所有投資商品因疫情出現大回檔時，許多資金快速撤出市場，但同時也有很多投人選擇逆勢進場，因此在這波快速反彈下成了勝利的一方。由於好享退的投資人，因專案有須連續扣款兩年的機制，讓參與者即使在今年三月市場大跌時也持續扣款投資，累積至今都有不錯的投資報酬。

基富通董事長林修銘表示，專案啟動一年以來，截至七月底仍有三萬九六一○戶持續扣款，留存率達百分之九十六點五；每月扣款三點四六億元，與一年前的金額幾乎持平，更有百分之七的參與者調升每月扣款金額，平均每人扣款一點八四筆，其中百分之四十五以上參與者每月扣款超過二筆，平均每筆扣款金額四七三八元。