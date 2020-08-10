大同市場派股東會申請 經濟部苦惱：准駁都需完整說詞

經濟部對大同案股東會申請案之准駁，將在本周定案，經濟部商業司長李鎂今（10）日表示，不論准或不准，經濟部都需要完整的說詞，須綜合股東申請、公司答覆以及金管會提供的客觀事證分析，研擬法律意見做出決議。

經濟部表示，依過去案例判斷，確實很難以此通過，但考量大同爭議「特殊」，且受社會矚目，將採納上市公司主管機關金管會意見，作出「部會一致」的決定。

不過，經濟部官員今日指出，不論最終是核准或是駁回申請，一定都會有一方不滿意，案情走向行政救濟的可能性很高；也因此，經濟部商業司勢必需要對此案決議有充分的法律論述，提供完整的說明。

大同市場派股東林宏信、王光祥7月先後以公司法173條第四項向經濟部申請召集股東臨時會；經濟部3日收齊大同公司對二案的函覆意見後，考量大同為上市公司，已同步轉交金管會函詢意見。

經濟部長王美花日前表示，大同爭議受到各界高度關注，經濟部將以最快速度審理案件，預計本周內會公布正式決議，說明是否核准大同市場派的股東會申請，以及理由。

經濟部官員說，有關目前經濟部審理大同市場派股東會審請案件之進度，經濟部會依照金管會所提供之客觀意見，綜合分析當事人的書面主張，研擬法律意見做出決議。

鑑於經濟部將與金管會做出意見一致的決議，外界評估經濟部可能會破例核准申請案，對此，商業司副司長陳秘順表示，目前還在「掙扎」，沒有定案；李鎂也強調，不管是准或不准，經濟部都需要完整的說詞，所以這部分需要一點時間。

李鎂表示，金管會公文提及大同公司6月30日違法剔除市場派選舉權，並禁止公司自辦股務代理、對董事長林郭文艷提解任訴訟、以《證交法》特別背信罪主動告發大同等措施。

經濟部身為公司法主管機關，最終仍由經濟部來判定公司法173條第四項條文中，對公司董事會狀態的認定。對此，李鎂僅說，經濟部不同意大同公司6月30日股東常會改選董事登記，經濟部是根據2017年選任的董事來判定。