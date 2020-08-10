快訊

全台停班課總表／米克拉颱風增強 金門明天停止上班課

曾志偉送別分居20年亡妻 低調選梅艷芳長眠地火化

央行延長中小企業專案貸款融通期限 至明年6月底

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導
央行指出，今年4月1日開辦2,000億元中小企業貸款專案融通，融通期限360天至110年3月27日，目前金融機構受理及核貸金額均突破千億元，有助中小企業取得持續營運所需資金。圖／聯合報系資料照
央行指出，今年4月1日開辦2,000億元中小企業貸款專案融通，融通期限360天至110年3月27日，目前金融機構受理及核貸金額均突破千億元，有助中小企業取得持續營運所需資金。圖／聯合報系資料照

中央銀行今（10）日宣布，調整銀行新承作受疫情影響中小企業專案貸款之融通期限，延長2,000億元中小企業貸款專案融通優惠利率期限，8月10日起新申貸案件，優惠利率可以延長到明年的6月30日為止。

央行指出，今年4月1日開辦2,000億元中小企業貸款專案融通，融通期限360天至110年3月27日，目前金融機構受理及核貸金額均突破千億元，有助中小企業取得持續營運所需資金。

根據統計，統計至8月6日為止，受理金額達到1,235億元，核准金額1,141億元。

而因為民眾反映，以及中小企業認為央行優惠貸款期限只到明年3月，時間過於壓縮，因此為期未來尚有資金需求之中小企業，適用央行優惠利率期間與「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」施行期間相配合，因此央行指出，自8月10日(含)起，銀行向央行申請轉融通案件，其融通期限得至明年6月30日。

同時，銀行新承作受疫情影響之中小企業專案貸款案件，其適用央行優惠利率期限亦得至明年6月30日。

央行指出，本次調整案，已經與主要承作銀行洽商，並且獲其表示充分配合央行政策，未來央行仍將視疫情需要調整融通額度，並於融通期限屆期前，檢討相關辦理事宜。

為協助受疫情影響之中小企業取得營運所需資金，央行仍籲請國內金融機構充分發揮金融中介功能，善盡社會責任。

央行 疫情

相關新聞

央行延長中小企業專案貸款融通期限 至明年6月底

中央銀行今（10）日宣布，調整銀行新承作受疫情影響中小企業專案貸款之融通期限，延長2,000億元中小企業貸款專案融通優惠...

響應國旅政策 華南銀行給每位員工1,500元旅遊補助

因應國內新冠肺炎疫情趨緩，但國際疫情未穩定，尚不宜出國旅遊時，華南銀行以實際行動響應政府促進國內旅遊政策，自7月起對國內...

台銀全台ATM當機35分鐘 原因出在主機

台銀今（10）日下午驚傳「全台ATM大當機」，台銀表示，已在下午3時40分全數恢復正常，初步了解原因為「中心主機磁碟異常...

台銀ATM下午3時大當機 逾700台機器已修復完成

台灣銀行自動提款機（ATM）今（10）日下午大當機。台銀指出，主要是中心主機磁碟異常，下午3時40分，全國703台ATM...

北富銀總經理涉授信弊案 董座：相信他清白

北富銀爆出總經理程耀輝涉授信弊案，金管會主委黃天牧今（10）日表示「毋枉毋縱」，北富銀董座陳聖德下午對媒體表示「相信程耀...

萬人退休準備大調查 股票、保險仍是投資人最喜愛標的

為了持續推動退休準備觀念，集保結算所與國內最大線上基金平台-基富通、山水民調、私校退撫儲金管理會合作，針對好享退、私校退...

吹哨者爆北富銀弊案 金管會主委黃天牧：毋枉毋縱

北富銀爆出總經理程耀輝涉授信弊案，金管會上周已經預備金檢，金管會主委黃天牧今（10）日指出，金管會確實接到吹哨者提供資料...

好享退滿周年 近7成要繼續投資

好享退-全民退休投資專案屆滿一年，專案執行單位-基富通指出，專案啟動一年以來，目前扣款人數近4萬人，歷經全球投資市場大震...

專家：跨境資金湧入債市 人民幣升值軌道不變

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋10日表示，中國人民銀行（大陸央行）上周召開2020下半年工作會議，會中提出深化金融...

北富銀總經理涉案 黃天牧證實有吹哨者

北富銀總經理程耀輝遭員工控訴不當施壓貸款，甚至海外帳戶有不明鉅款，金管會主委黃天牧今（10）日上午證實，本案是有吹哨者提...

央行暗示 台幣有貶值壓力

中央銀行公布7月外匯存底4,961.71億美元創新高，並曝光外資持有台股、債券等新台幣資產金額已達外匯存底99.7％；匯...

市場預期 今年不再降息

中央銀行第3季理監事會議將於9月17日登場，由於預期經濟在第2季見底，國內疫情控制得宜，經濟數據沒有太大變化，國內外預測...

熱門新聞

200億 鴻海Q2獲利估增十倍

面板復甦 雙虎加薪

台積購綠電 帶動太陽能翻揚

央行暗示 台幣有貶值壓力

不再叫外送…4成不想付運費

北富銀總經理涉案 黃天牧證實有吹哨者

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。