央行延長中小企業專案貸款融通期限 至明年6月底

中央銀行今（10）日宣布，調整銀行新承作受疫情影響中小企業專案貸款之融通期限，延長2,000億元中小企業貸款專案融通優惠利率期限，8月10日起新申貸案件，優惠利率可以延長到明年的6月30日為止。

央行指出，今年4月1日開辦2,000億元中小企業貸款專案融通，融通期限360天至110年3月27日，目前金融機構受理及核貸金額均突破千億元，有助中小企業取得持續營運所需資金。

根據統計，統計至8月6日為止，受理金額達到1,235億元，核准金額1,141億元。

而因為民眾反映，以及中小企業認為央行優惠貸款期限只到明年3月，時間過於壓縮，因此為期未來尚有資金需求之中小企業，適用央行優惠利率期間與「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」施行期間相配合，因此央行指出，自8月10日(含)起，銀行向央行申請轉融通案件，其融通期限得至明年6月30日。

同時，銀行新承作受疫情影響之中小企業專案貸款案件，其適用央行優惠利率期限亦得至明年6月30日。

央行指出，本次調整案，已經與主要承作銀行洽商，並且獲其表示充分配合央行政策，未來央行仍將視疫情需要調整融通額度，並於融通期限屆期前，檢討相關辦理事宜。

為協助受疫情影響之中小企業取得營運所需資金，央行仍籲請國內金融機構充分發揮金融中介功能，善盡社會責任。