股息入帳 國泰金7月翻倍大賺146.5億元

股息入帳高峰來臨，加上台股創高有助壽險實現獲利，國泰金（2882）今（10）日傍晚公布7月自結獲利，單月稅後純益大賺146.5億元，較去年74.6億元，年增96%；累計前七月稅後純益469億元，較去年415.9億元，年成長12.76%，每股盈餘3.23元。

國壽表示，持續強化價值導向策略：國壽 7 月稅後純益122 億元。本月投資績效良好，淨值 持續增加，業務面持續價值導向策略，保單銷售以投資型保單及傳統型分期繳為主， 7 月 FYP 金額為 174 億元、FYPE 金額為 92 億元，FYP 及 FYPE 業界排名皆為第一。

國泰世華銀表示 獲利穩健成長:國泰世華銀行 7 月稅後淨利 19.9 億元。本月維持高活存比， 存放及手收業務表現平穩，資產品質亦維持良好。

國泰產險 7 月份個體簽單保費 21.5 億元，穩居市場第二。 國泰證券各項業務穩定推展，7 月稅後淨利 2.1 億元。國泰投信各項業務穩定推展，7 月稅後淨利 1 億元。