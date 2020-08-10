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北富銀總經理涉授信弊案 董座：相信他清白

聯合報 / 記者黃有容/台北即時報導
台北富邦銀行（簡稱北富銀）總經理程耀輝遭檢舉不當施壓放貸，北富銀董事長陳聖德10日受訪表示，絕對相信程耀輝的清白，調查結果將由金管會判斷。圖／中央社
台北富邦銀行（簡稱北富銀）總經理程耀輝遭檢舉不當施壓放貸，北富銀董事長陳聖德10日受訪表示，絕對相信程耀輝的清白，調查結果將由金管會判斷。圖／中央社

北富銀爆出總經理程耀輝涉授信弊案，金管會主委黃天牧今（10）日表示「毋枉毋縱」，北富銀董座陳聖德下午對媒體表示「相信程耀輝清白」，並強調此案關乎個人與公司名譽，外界必須「查證」再說話，以他理解，金流、錄音皆「事實俱在」，相信「不難水落石出」。

陳聖德下午出席金管會舉辦的「信託2.0金融機構高層共識會議」時受訪指出，「媒體很有想像力」，但他認為，此案事關每個人操守名譽、銀行6700名員工團體名譽、股經想要經營的商譽，因此外界談論此案應該慎重「查證」。

陳聖德表示，他和程耀輝針對此案已經聊過，「絕對相信他是清白的」，同時，他指出此案是「事實俱在」，包括金流走向非常清楚，所有內部討論放款案件錄音都在，他也看過逐字稿，裡面軌跡、事實都非常清楚，他認為「不難水落石出」；不過由於金管會正在調查，結果就交由主管機關判斷。

陳聖德進一步指出，相關收受款項帳戶的所有人早在幾個月前就已經不是程耀輝，他相信這件事金管會會查清楚，也請外界要有耐心，畢竟事關很多人的聲譽，不能不慎重；陳說，此案對北富銀造成的損害，「到最後假如金管會認為我們有錯，也是咎由自取，絕對不會徇私護短」，但要是程確實清白，「不曉得媒體要怎麼還我們一個公道」。

金管會表示，此案經吹哨者內部爆料，陳聖德回應「爆料要爆事實」，他說，假如內容並非事實，媒體也不做查證，「這個爆料不是太不慎重了」，造成的損害「覆水難收」。

金管會 北富銀 黃天牧

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