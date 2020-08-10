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萬人退休準備大調查 股票、保險仍是投資人最喜愛標的

聯合報 / 記者鄒秀明╱台北即時報導
集保結算所與國內最大線上基金平台-基富通、山水民調、私校退撫儲金管理會合作進行「萬人退休準備大調查」，今天由集保結算所暨基富通董事長林修銘(右)公布結果。集保提供
集保結算所與國內最大線上基金平台-基富通、山水民調、私校退撫儲金管理會合作進行「萬人退休準備大調查」，今天由集保結算所暨基富通董事長林修銘(右)公布結果。集保提供

為了持續推動退休準備觀念，集保結算所與國內最大線上基金平台-基富通、山水民調、私校退撫儲金管理會合作，針對好享退、私校退撫參與者及一般民眾做了「萬人退休準備大調查」，進一步了解民眾對退休的需求。

就投資理財工具來說，股票、保險仍是最受投資人喜愛的標的，其次則為基金與定存，而好享退投資人與基富通客戶在投資上相對積極，因此相較於全體國人及私校退撫參與者，在基金與股票投資的比例偏高。

調查結果也發現，已經開始退休準備的民眾，對退休後的財務更有信心，其中參與「好享退」專案的民眾有超過五成認為自己可以達到目標，更有近八成受訪者表示若有類似「好享退」專案產品也願意再投資。

集保結算所暨基富通董事長林修銘指出，值得一提的是，受訪者中有基金部位的投資人(好享退與私校退撫以外之基金)，在這次市場三月大跌時，基富通客戶與好享退參與者分別有51.8%及43.4%逆勢加碼，而這些有加碼的人，不論是好享退參與者或全體國人，都分別有46%及50%的受訪者有明顯獲利，凸顯低檔加碼對投資表現的挹注明顯。

林修銘表示，今年經歷的投資市場大震盪也讓愈來愈多人瞭解到定期定額、長期紀律投資的好處，不僅整個市場的定期定額人數持續攀升，基富通平台每月定期定額扣款金額(不包含好享退)也已較去年底大增120%，呼籲民眾及早啟動自主投資，並用定期定額來為自己的退休生活做準備。

這次萬人大調查的對象包括好享退參與者回收5,212份問卷、基富通客戶(未參加好享退)1,545份、私校退撫基金參與者1,602份、涵蓋22縣市之全體國人1,869份，合計達10,228份問卷，為國內所做過退休準備調查中，涵蓋對象最多、回收份數最多的一次。

退休

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