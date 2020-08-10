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吹哨者爆北富銀弊案 金管會主委黃天牧：毋枉毋縱

聯合報 / 記者黃有容/台北即時報導
金管會主委黃天牧今日指出，金管會確實接到吹哨者提供資料。記者余承翰／攝影
金管會主委黃天牧今日指出，金管會確實接到吹哨者提供資料。記者余承翰／攝影

北富銀爆出總經理程耀輝涉授信弊案，金管會上周已經預備金檢，金管會主委黃天牧今（10）日指出，金管會確實接到吹哨者提供資料，這次金檢目的包括海外分行授信案，也包括這件弊案，金管會秉持「毋枉毋縱」態度辦理。

黃天牧表示，程耀輝所涉弊案是有吹哨者提供資料，雖不確定是否為「第一手」，但是金管會有接獲一些訊息，至於吹哨者提供的訊息是否屬實，或情節是否嚴重，他認為要在金檢後，看最後事實才能判斷，金管會「毋枉毋縱」。

黃天牧指出，上周五檢查局同仁已經進駐北富銀，不過金檢目的，主要是關於海外分行的授信案，當然其中也包括這個案子，至於檢查細節為何，他說，這是檢查人員工作的責任，因此他不太清楚。

金檢是否會針對程耀輝疑似收錢的狀況做調查？黃天牧說，這屬於重大偶發事件，所以銀行也會依程序提報查核報告，金管會將根據相關資料，再做最後判斷

他強調，目前都在收集資料，北富銀本身「是穩定的」，金管會目前也還沒有計劃要請程耀輝到會說明，金管會明白外界對本案有期待，會儘速處理。

金管會 黃天牧 北富銀

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