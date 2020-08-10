北富銀董座陳聖德：絕對相信總座程耀輝清白

富邦金（2881）旗下台北富邦銀行總座程耀輝被爆料疑似收款不當催逼貸款，北富銀董事長陳聖德今（10）日下午參加金管會信託2.0座談會前受訪時表示，他連說二次相信總經理程耀輝是清白的，他說「我絕對相信」，同時他認為爆料不實者不算是吹哨者，但對於公司6,700名員工與古今來的商譽造成的傷害已是「覆水難收」

他說媒體很有想像力，用最紅的日劇「半澤直樹」來形容這樣的報導，但他覺得查證應該慎重，事關每個人的操守名譽、銀行6,700員工團體名譽與古今想要經營的商譽；二是他強調，這裡面事實俱在，所有金流走向都很清楚，所有內部討論案件的錄音都在，逐字稿他自己也看過，結果留在金管會判斷，但他覺得這軌跡與事實是非常清楚，他認為不難水落實出。

至於被問到收到不明匯款外國BVI公司的最終收益人是程耀輝，這個帳戶很久沒有用，早就不是這個帳戶的所有人，這幾個月前已經換掉，金管會查清楚，這關鍵應該要慎重，事關這麼多人的聲譽，有些人名譽比生命還重要，不能不慎重，對我們造成的損害，若金管會認為最後有錯，那我們也是咎由自取，絕對不會循私護短，但假若不是這樣的時候，我不曉得媒體該怎麼還我們一個公道。

陳聖德強調對於總經理程耀輝的清白，他非常相信，至於公司內部出現所謂「吹哨者」內部人報爆，他說爆料跟吹哨者是金管會下的判斷，但爆料要爆事實，若不是事實不是太不慎重了