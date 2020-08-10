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好享退滿周年 近7成要繼續投資

聯合報 / 記者鄒秀明/即時報導
「好享退-全民退休投資專案」屆滿一年，今天舉行好享退專案期中成果發表會，金管會主委黃天牧（左）與集保董事長林修銘（右）一同公布全民退休投資報告調查結果。記者余承翰／攝影
「好享退-全民退休投資專案」屆滿一年，今天舉行好享退專案期中成果發表會，金管會主委黃天牧（左）與集保董事長林修銘（右）一同公布全民退休投資報告調查結果。記者余承翰／攝影

好享退-全民退休投資專案屆滿一年，專案執行單位-基富通指出，專案啟動一年以來，目前扣款人數近4萬人，歷經全球投資市場大震盪後，仍有近97%的高留存率，每月扣款金額3.46億元。

根據基富通針對參與者進行調查，回收逾5千份問卷統計顯示，中有85%受訪者表示願意推薦給親友、67%表示專案兩年時間到期後仍會繼續投資。

基富通表示，過去一年全球投資市場大洗三溫暖，尤其今年三月所有投資商品因疫情出現大回檔時，許多資金快速撤出市場，但同時也有很多投人選擇逆勢進場，也因此在這波快速反彈下成了勝利的一方。而好享退的投資人，因專案有須連續扣款兩年的機制，讓參與者即使在今年三月市場大跌時也持續扣款投資，累積至今都有不錯的投資表現，不僅強化參與者的投資信心，也凸顯定期定額、紀律投資對退休準備的重要性。

基富通董事長林修銘表示，好享退專案去年帶動市場退休準備熱潮，也讓更多民眾開始關心退休準備這件事。為了提供民眾更好的退休準備標的，當初專案也成立了由產、官、學組成的推動諮詢小組，並經過層層關卡選出發行專案商品的三家投信(依筆畫為安聯投信、國泰投信、群益投信)，推出囊括目標風險(積極、穩健、保守)、目標日期(距離退休年限10、20、30年)等合計九檔基金。

林修銘指出，專案的目的是希望參與者以定期定額、紀律且長期投資的方式來為自己做退休準備，為吸引更多人參與，也給予專案投資人0手續費與低經理費的優惠，參與者需要連續兩年(24個月)扣款，若扣款失敗則須回補費用優惠(好享退P級別手續費、經理費與一般A級別在基富通平台上的價差)希望藉此養成良好的投資習慣。

基富通總經理黃致淵針對專案狀況指出，專案啟動一年以來，截至7月底為止仍有39,610戶持續扣款，與期初相比留存率達96.5%；每月扣款金額3.46億元，與一年前的金額幾乎持平，更有7%的參與者調升每月扣款金額，平均每人扣款1.84筆，其中有45%以上的參與者每月扣款超過2筆，平均每筆扣款金額4,738元。

根據基富通與山水民調共同對好享退投資人所做的問卷調查結果顯示(共回收5212份)，在投資好享退一年後，有78.7%的受訪者表示若有類似好享退的商品推出，會願意再投資，且有85.2%的受訪者願意將好享退推薦給親友。

另外，好享退專案規畫為兩年(兩年後仍可持續投資)，兩年後若贖回或終止扣款，就不會被收取手續費與經理費的差價，但仍有67.5%的受訪者表示兩年時間一到會繼續投資。

「好享退-全民退休投資專案」屆滿一年，今天舉行好享退專案期中成果發表會，金管會主委黃天牧（前左三）、集保董事長林修銘（前右三）、政大金融科技研究中心主任王儷玲（前左一）等與會嘉賓一同公布全民退休投資報告調查結果。記者余承翰／攝影
「好享退-全民退休投資專案」屆滿一年，今天舉行好享退專案期中成果發表會，金管會主委黃天牧（前左三）、集保董事長林修銘（前右三）、政大金融科技研究中心主任王儷玲（前左一）等與會嘉賓一同公布全民退休投資報告調查結果。記者余承翰／攝影

好享退-全民退休投專案基金成立一年定期定額績效表現。記者廖賢龍／整理
好享退-全民退休投專案基金成立一年定期定額績效表現。記者廖賢龍／整理

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